15 Temmuz şehidi polis memurunun babası oğluyla gurur duyuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı'daki gişelerde polis aracında şehit edilen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, oğluyla hem gurur duyuyor hem de acısını unutamıyor.

Oğlunun Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Metin Özen, mezarın üzerindeki çiçekleri suladı ve dua etti.

Yaşanan olayın dün gibi olduğunu belirten Özen, AA muhabirine, ailece her hafta oğlunun kabrinde dua ettiklerini anlattı.

Özen, oğlunun her zaman aklında ve kalbinde olduğunu vurgulayarak, "Unutulacak gibi değil. Ozan değişik çocuktu. Hareketli ve cana yakındı. Yapacak bir şey yok. Oğlum Ozan, araca aldıkları askerleri karakola götürürken başından vurularak şehit ediliyor." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Özen, Ozan'ın 18 kişilik bir arkadaş grubu olduğunu, arkadaşlarının kendilerini hiçbir zaman yalınız bırakmadığını aktardı.