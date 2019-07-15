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15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay kabri başında anıldı

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi gecesi şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur’daki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay kabri başında anıldı

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi gecesi şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur’daki mezarı başında anıldı.


Darbe teşebbüsünden bir süre önce geçici görevle Isparta’dan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sırasında darbecilerin ateşiyle şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay için, Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyündeki kabri başında tören düzenlendi.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, protokol üyeleri ve şehidin eşi Gülsüm Altay, Oğulları Muhammet, Niyazi vekızı Aslı’nın katıldığı anma programında konuşanBurdur Valisi Hasan Şıldak, “15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz bizim için ders çıkartılacak bir gün, O gece yapılan hain gece de 251 şehidimiz var. İşte o şehitlerden biri de burada güvenli köyünde yatıyor. Bu şehitlerin yakınları ise hüznü ve gururu beraber yaşıyorlar.Türkiye Cumhuriyeti Devletine adanmış çocuklarımızın ailelerinden bizler de güç alıyoruz" dedi.


İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzeltarafından yapılan duanın ardından şehidin kabrine karanfil bırakıldı. Yapılan duaların ardından 1997 yılında Kuzey Irak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen er Ali Yıldırım’ da mezarı başında anıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
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