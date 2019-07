15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polis Memuru Serin mezarı başında anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki Darbe Girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda Şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Serin, Burhaniye ilçesinde mezarı başında anıldı.

Balıkesir Valiliğince organize edilen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı kapsamında düzenlenen törende Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Serin kabri başında anıldı. Burada Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler mezara karanfil bıraktı. Şehidin mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim’den sonra hep birlikte dua edildi. Daha sonra Vali Yazıcı ve beraberindekiler, Şehidimizin ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, "Halkımızın demokrasi ve millet egemenliğinin korunması için gösterdiği kutsal mücadelede şehit olan Mustafa Serin kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır. Sizlere sabırlar diliyorum. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde vali olarak ben de her zaman yanlarındayım. Türk milleti büyük bir millet, şehitlerimizin çocukları bizim çocuklarımız bu büyük devlet geride kalanlara büyüklüğünü göstererek bu ülkenin bir çakıl taşını hiç kimseye vermeyeceğimizi ve cumhuriyetimizden, demokrasimizden asla vazgeçmeyeceğimizi dimdik duruşumuzla göstererek yolumuza devam edeceğiz. Bunu her yerde her durumda platformlarda söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah, başta çocukları olmak üzere eşini ve annesini Mustafa Serin kardeşimizi cennette buluştursun diyorum." şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, şehit annesi Fatma Sevcan Serin’e Türk bayrağı armağan etti. Ziyaretlerde Vali Ersin Yazıcı’ya Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz eşlik etti.