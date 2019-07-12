0553 313 94 23

15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polis Memuru Serin mezarı başında anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki Darbe Girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda Şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Serin, Burhaniye ilçesinde mezarı başında anıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:28
15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polis Memuru Serin mezarı başında anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki Darbe Girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda Şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Serin, Burhaniye ilçesinde mezarı başında anıldı.


Balıkesir Valiliğince organize edilen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı kapsamında düzenlenen törende Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Serin kabri başında anıldı. Burada Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler mezara karanfil bıraktı. Şehidin mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim’den sonra hep birlikte dua edildi. Daha sonra Vali Yazıcı ve beraberindekiler, Şehidimizin ailesini ziyaret etti.


Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, "Halkımızın demokrasi ve millet egemenliğinin korunması için gösterdiği kutsal mücadelede şehit olan Mustafa Serin kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır. Sizlere sabırlar diliyorum. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde vali olarak ben de her zaman yanlarındayım. Türk milleti büyük bir millet, şehitlerimizin çocukları bizim çocuklarımız bu büyük devlet geride kalanlara büyüklüğünü göstererek bu ülkenin bir çakıl taşını hiç kimseye vermeyeceğimizi ve cumhuriyetimizden, demokrasimizden asla vazgeçmeyeceğimizi dimdik duruşumuzla göstererek yolumuza devam edeceğiz. Bunu her yerde her durumda platformlarda söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah, başta çocukları olmak üzere eşini ve annesini Mustafa Serin kardeşimizi cennette buluştursun diyorum." şeklinde konuştu.


Vali Yazıcı, şehit annesi Fatma Sevcan Serin’e Türk bayrağı armağan etti. Ziyaretlerde Vali Ersin Yazıcı’ya Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan flaş İngiltere açıklaması
    1. İran'dan flaş İngiltere açıklaması
    2. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    3. BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak..
    4. Bolsonaro oğlunun Washington..
    5. Atletico Madrid, Griezmann konusunda..
    6. Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne..
    7. İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
    8. CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret
    9. Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısında..
    10. Şehitliğin bakımı hükümlüler..
    11. S-400 teslimatının ardından sınırda..
    12. Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl..
    13. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye..
    14. 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım müjdesi
    15. Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
    16. Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi..
    17. FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü..
    18. MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile..
    19. İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti
    20. ABD'de göçmen operasyonu başlıyor
    21. Serçeköy kültür merkezine kavuştu
    22. Tır dorsesi yan yattı D-100 ulaşıma..
    23. Toyota'dan KPSS sınavında "trafikte..
    24. Topraktan uyuşturucu çıktı
    25. Başkan Yüce, Bal suyu projesi alanında..
    26. Gümüşhane'de göletlere 45 bin sazan..
    27. KTSO’da "Devlet Destekleri” ile ilgili..
    28. Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya..
    29. Gençlerbirliği, Montpellier’den..
    30. Çevreyi kirletenler zabıtanın..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?