15 Temmuz şehidi Mustafa Solak'ın oğlu Emre Solak: Bunun bir de ahireti olacak

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’cü askerlerin kurşunuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit edilen Mustafa Solak’ın oğlu Emre Solak, “Kimi insanlar askerde kimileri ise hapiste gün sayar. Ben de babasız kaldığım günleri sayıyorum. FETÖ’cü alçaklar tam 6 yıl önce babamı benden çaldılar. Hapiste krallar gibi yaşıyorlar ama bunun bir de ahireti olacak” dedi.

‘Vatanımı korumaya gidiyorum’ dedi evden çıktı”

Babası şehit Mustafa Solak’ın darbe girişimini haber alır almaz evden ayrıldığını belirten Emre Solak, “15 Temmuz 2016 akşamında annem ve babamla biraz oturduktan sonra erken uyuduk. Annemle ben uyurken babamı amcasının oğlu aramış. İstanbul’da köprünün kapatıldığını söyleyerek Ankara’da durumun ne olduğunu sormuş. Babam da uyanır uyanmaz televizyondan darbe girişimini öğrenmiş ve sokağa çıkmış. Annem babamı dışarı çıkarken farkederek ona ‘nereye gidiyorsun?’ diye sormuş. Babam da ‘vatanımı korumaya’ diye cevap vermiş” ifadelerini kullandı.

“O an dünyanın başıma yıkıldığını hissettim”

“Babamı sabaha kadar aradık ama ona ulaşamadık” diyen Emre Solak, babasının şehadet haberini nasıl aldığını şöyle anlattı: “Annem gece telaşlanınca beni de uyandırdı. Babamı her aradığımızda meşgule alıyordu. Sonra amcamı arayarak babama ulaşamadığımızı söyledim. Amcam eve gelerek beni aldı ve beraber Külliye’ye gittik. Orada bulamayınca eve dönüp annemi aldık ve hastaneye gittik. Hastanede herkes ağlıyordu. Her yer kan içindeydi. Amcam gelip bana sarılarak ‘baban şehit olmuş’ dedi. O an dünyanın başıma yıkıldığını hissettim.”

Şehit çocuğu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Emre Solak, FETÖ’cü teröristlere şu mesajları verdi: “Kimi insanlar askerde kimileriyse hapiste gün sayar. Ben de babasız kaldığım günleri sayıyorum. FETÖ’cü alçaklar tam 6 yıl önce babamı benden çaldılar. Hapiste krallar gibi yaşıyorlar ama bunun bir de ahireti olacak. Elimden gelse babamı öldürenlerden bu dünyada hesap sorarım ama maalesef yapamıyorum. Bizim hesabımız ahirete kaldı.”

Şehit eşi Melek Solak: Bizi gururlu bir şekilde bıraktı

Şehidimiz Mustafa Solak’ın eşi Melek Solak, “Eşim Mustafa’nın acısı çok büyük ama bizi alnımız ak, gururlu bir şekilde bıraktı. Eşimin şehitlik mertebesine ulaşmış olması acısına dayanma gücü veriyor” dedi. 15 Temmuz gecesi dışarı çıkmak isteyen eşine ‘gitme’ dediğini söyleyen Melek Solmaz, “Mustafa’ya darbe girişimini İstanbul’dan telefonla arayan amcasının oğlu haber verdi. Bir dakika içinde hazırlandı. Ona ‘nereye gidiyorsun?’ dediğimde ‘vatanımı korumaya’ diye cevap verdi. O kadar acele hazırlandı ki şehit olmaya koşarak gitti. Ona ‘gitme’ dediğim ise ‘sen gitme, o gitmesin. Vatan elden gidecek’ diye karşılık verdi” ifadelerini kullandı.

“Ona gece boyunca ulaşamadım”

Gece boyunca eşini aradığını ancak ulaşamadığını ifade eden Melek Solmaz, “Eşimin kardeşi bize gelerek oğlum Emre’yi aldı ve Külliye’ye Mustafa’yı aramaya gittiler. Sabaha karşı bir ara uyuyakalmışım. Rüyamda Mustafa’yı kafasının üzerine düşerken gördüm. Kendime geldikten sonra televizyonu açtım ve altyazıyı okudum. ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 5 sivil vatandaşımız şehit oldu’ yazıyordu. Kendi kendime ‘acaba Mustafa da mı şehit oldu?’ diye düşündüm. Eşimin amcasının oğlu Külliye’den geri dönerek beni de aldı ve hastaneye gittik. Mustafa’nın yaralanmış cansız bedenini morgda gördüm” dedi.

“Eşim her zaman şehit olmak istediğini söylüyordu”

“Eşim her zaman şehit olmak istediğini söylerdi” diyen Melek Solak, “Mustafa askerliğini Mardin’de yapmış. ‘Askerde şehit olmayı çok istemiştim’ derdi. Kardeşi askerliğini yapmak için Sivas’a giderken de ona ‘İnşallah şehit olursun’ diye dua etmişti. Bana da sürekli şehit olmak istediğini söylüyordu. Şehitliğin İslam’daki önemini anlatıyordu” diye konuştu.

Melek Solak sözlerine şöyle devam etti: “Mustafa benim 20 yıllık eşimdi. Ben ondan razıyım Cenab-ı Allah da razı olsun. Allah şehitlerimizin hepsinden razı olsun. Acısı çok büyük ama bizi alnımız ak, gururlu bir şekilde bıraktı. Eşimin şehitlik mertebesine ulaşmış olması bize dayanma gücü veriyor.”