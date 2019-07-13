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15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokulu, ismini taşıdığı 15 Temmuz Şehidi Muhammet Ali Aksu’yu mezarı başında dualarla andı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:22
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokulu, ismini taşıdığı 15 Temmuz Şehidi Muhammet Ali Aksu’yu mezarı başında dualarla andı.


15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Bayrampaşa’da tankları durdurmaya çalışırken tankın altında kalarak şehit olan Muhammet Ali Aksu, Samsun’un Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi’ndeki kabri başında yad edildi.


Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokuluna da ismi verilen Şehit Muhammet Ali Aksu’nun mezarına Salıpazarı Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Okul Müdürü Ali Ak, öğretmenler ve öğrenciler ziyarette bulundu. Burada Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.


Okul Müdürü Ali Ak, “Kahraman tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:22
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