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15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın babası: Gururluyuz!

FETÖ'cü hainler tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan Karabüklü Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:35
15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın babası: Gururluyuz!

İstanbul'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan inşaat işçisi Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, "Vatan sağ olsun. Eşim de onun arkasından acısına dayanamadı, rahmetli oldu. 15 Temmuz Türkiye'nin bir kurtuluşu oldu. Büyük bir darbeden kurtulmuş oldu. Dış güçlerden kurtuluşu oldu. Gururluyuz şükürler olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimine direnirken askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren inşaat işçisi Metin Arslan'ın (44) babası emekli memur Zeki Arslan (75), 1 yıl sonra da şeker hastası eşini kaybetti.

Zeki Arslan, sık sık Öğlebeli Mahallesi Mezarlığı'na gelip yan yana yatan eşi ve tek oğlunun mezarı başında dua ediyor.

3 çocuğundan en küçüğü ve tek erkek evladı Metin Arslan'ı darbe girişiminde şehit veren Zeki Arslan, "Vatan sağolsun. Eşim de onun arkasından acısına dayanamadı, rahmetli oldu. 15 Temmuz Türkiye'nin bir kurtuluşu oldu. Büyük bir darbeden kurtulmuş oldu. Dış güçlerden kurtuluşu oldu. Gururluyuz şükürler olsun. Zaten onu o akşam tutamamışlar. Koşa koşa gitmiş. Bana da gece telefon etti. Koşa koşa gidiyordu. Hem koşuyordu hem de telefonla konuşuyordu. 'İstanbul'da darbe var' dedi. Ben telefonu kapattım. Ev telefonundan annesi ile konuştu. Annesi 'ben hastayım, gelsene' dedi. O da 'yarın akşam oradayım' dedi. Ama telefon kapandıktan yarım saat sonra sol gözünden kurşun yemiş. Öldüğünü internet üzerinden öğrendik" dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 15:35
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