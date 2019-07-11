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15 Temmuz Şehidi Hamuryen, mezarı başında anıldı

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van’ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
15 Temmuz Şehidi Hamuryen, mezarı başında anıldı

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van’ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.


15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, kabri başında dualarla anıldı. Çelebibağı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında düzenlenen törene Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Murat Işık, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Erciş Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık tarafından dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen’i bir kez daha rahmetle yad ettiklerini belirterek, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Haftası nedeniyle kahraman şehidimizin mezarı başında bir araya geldik. Bundan 3 yıl önce FETÖ terör örgütüne karşı bu milletin nasıl bir tepki verdiğini herkese gördü. 15 Temmuz bir demokrasidir, 15 Temmuz büyük bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin her zaman birlik ve beraberliğini koruyacağını, nasıl bir tepki göstereceğini bütün hain şebeke ve odaklar görmüş oldu. Bugün başta 15 Temmuz şehidimiz Özel Hareket Polisimiz Halil Hamuryen kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, şehit yakınlarına sabır versin, gazilerimize de acil şifalar ihsan eylesin" dedi.


Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra şehidin kardeşleri ile bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
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