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15 Temmuz şehidi Gökbayrak mezarı başında anıldı

Sakarya’da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 3’ncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Sakarya protokolü ilk olarak, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak’ın ailesini ve mezarlığını ziyaret etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
15 Temmuz şehidi Gökbayrak mezarı başında anıldı

Sakarya’da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 3’ncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Sakarya protokolü ilk olarak, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak’ın ailesini ve mezarlığını ziyaret etti.


15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’da bir dizi program gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programların başlangıcında 15 Temmuz hain darbe girişimin de şehit düşen Serdar Gökbayrak’ın mezarı ziyaret edildi. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program da bulunan Sakarya protokolü 15 Temmuz gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken açılan ateş sonucu Şehit düşen Serdar Gökbayrak’ı Arifiye Hanlı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı ve metanet diledi. Gerçekleşen ziyaret sırasında şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.


Şehidin annesi Ferdane, Eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen ve Kayınpederi Fevzi Dayan ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
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