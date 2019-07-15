0553 313 94 23

15 Temmuz şehidi gazeteci Batı Trakya'daki köyünde anıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'daki Menetler köyünde anıldı- BTTADK Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif:- "Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı. Aynen Çanakkale'de hayatını kaybeden dedelerimizin bizlere bıraktığı miras gibi"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:09
15 Temmuz şehidi gazeteci Batı Trakya'daki köyünde anıldı

GÜMÜLCİNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'da anıldı.

Cambaz'ın ailesi, Gümülcine seçilmiş müftülüğünün desteğiyle şehit gazetecinin doğduğu yer olan Gümülcine'ye bağlı Menetler köyünde mevlit okuttu.

Mevlide Türkiye'nin Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim Sakli, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman ve azınlık kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

- "Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı"

BTTADK Başkanı Şerif, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, bir Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz'ın, İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı mücadele ederken vurularak şehit olduğunu belirterek, "Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı. Aynen Çanakkale'de hayatını kaybeden dedelerimizin bizlere bıraktığı miras gibi." dedi.

Canbaz'ı rahmetle anan Şerif, "Batı Trakya var oldukça, Gümülcine var oldukça ve dünya döndükçe bu topraklarda yaşayan insanlar, bizler, rahatça şunu söyleyebileceğiz. 15 Temmuz'da bizim de bir şehidimiz var. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Cambaz'ın, darbe girişimi sırasında Türkiye'de haymatlos (vatansız) konumunda bulunmasına rağmen, meydanlara çıkarak mücadele ettiğini anlatan Şerif, "Mustafa, haymatlos olmasına rağmen bir Türk evladı olarak ve bir Batı Trakyalı olarak o vatanı, ay yıldızı savunmak için meydanlara çıktı ve bu uğurda şehit düştü." ifadesini kullandı.

Şehit Mustafa Cambaz'ın kardeşi Ali Cambaz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit gazetecinin köyünde anılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Bunun devamlı hale getirilmesi için çalışıyorum. Bu töreni kendi maddi imkanlarımla da olsa devam ettirmek niyetindeyim." dedi.

Aslen Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbeci askerler tarafından göğsünden vurularak şehit edilmişti.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Cambaz, Yeni Şafak gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyordu.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yapan Cambaz'ın, "Türkiye Ulu Camileri' adlı bir de kitabı bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:09
  1. !5 Temmuz Şehidi
  2. Batı Trakya
  3. Mevlit
  4. Mustafa Cambaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da “Milli Birlik Günü” yürüyüşü
    1. Ordu’da “Milli Birlik Günü” yürüyüşü
    2. Olimpiyat şampiyonu boksör trafik..
    3. “Hafıza 15 Temmuz Müzesi” ilk kez..
    4. Zonguldak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. CHP'li ilçe başkan yardımcısına "terör..
    6. Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve..
    7. Rusya'ya görülmemiş tehdit: Kırım..
    8. 15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü o kara..
    9. Sarıkamış’ta “Milli Birlik” yürüyüşü
    10. Malatya’da Milli Birlik ve Beraberlik..
    11. Siirt’te “15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    12. Meril Demiral transfer oluyor! İşte..
    13. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı..
    14. Karslılar 15 Temmuz’un 3.yıl..
    15. (ÖZEL) Çamlıca Camii’nde 15 Temmuz’a..
    16. Didim’de ’Milli Birlik’ yürüyüşü
    17. 15 Temmuz’da vatandaşlar meydanlara..
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    19. Erzurum 15 Temmuz’da tek yürek
    20. Edirne’de "15 Temmuz Milli Birlik..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey..
    22. Aydınlılar 15 Temmuz Şehitleri’ni..
    23. 15 Temmuz’un kilit noktası Marmaris’te..
    24. Emre Mor ve Okay Yokuşlu, Celta ile..
    25. Türkiye tek yürek oldu, milyonlar..
    26. Saray’da Demokrasi ve Milli Birlik..
    27. Berlin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    28. 15 Temmuz şehidi gazeteci Batı..
    29. Trump imzaladı! Yasak resmen başlıyor
    30. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!