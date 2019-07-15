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15 Temmuz Şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

15 Temmuz’un yıldönümünde Sungurlu’da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
15 Temmuz Şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

15 Temmuz’un yıldönümünde Sungurlu’da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.


FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı’nın mezarı ziyaret edildi.


Okunan Kuran’ı kerim ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından yapılan duadan sonra, Şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.


Kaymakam Mitat Gözen burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz Şehitlerine her zaman minnettar olacaktır. Şehitlerimizin bu kahramanlıklarını hiç bir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.


Programa Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkan vekili İsmet Gülünay, Cumguriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Siyasi Parti Temsilcileri, daire amirleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.


Şehit Akif Kapaklı kimdir ?


Akif Kapaklı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne koşan vatandaşların arasındaydı. Bir süredir okuduğu Kur’an hatmini tamamladıktan sonra Beştepe’ye giden Kapaklı, tankların önünde tek başına direndiği esnada Jandarma Genel Komutanlığı yakınına atılan bombayla şehit oldu.


“Son cüzümü okuduktan sonra..”


Çorum Sungur’da bir dönem Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yapan Akif Kapaklı, 1999 seçimlerinde de milletvekili adayı olmuştu. 63 yaşında ve 7 çocuk sahibi Kapaklı, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi olayları, oğlunun haber vermesi ile öğrendi. “Son cüzümü okuduktan sonra bakarım haberlere” diyen ve hatmini tamamlayıp duasını ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan Akif Kapaklı, oğluna, “Arabanın benzin deposunu full dolduralım, belki çok yere gideriz” diyerek yola çıktı.


Saat 00.01 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı yakınındaki kavşağa atılan bombayla yaralanan Akif Kapaklı’nın saldırı sonucu sol tarafı parçalandı. Kapaklı’nın vurulduğu anda oğlu Faruk da yanındaydı. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldığı anlarda şuuru yerinde olan Akif Kapaklı, “Ben herkese hakkımı helal ediyorum benim adıma herkesten helallik isteyin” diyerek şehadet getirdi. Hastanede ameliyata alınan Akif Kapaklı burada şehit oldu.


Şehit Akif Kapaklı’nın ismi Sungurlu’da mesleki ve teknik Anadolu lisesine verildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. doğa

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