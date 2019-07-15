15 Temmuz satranç turnuvası sona erdi

Haliliye Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası sona erdi. Toplamda 75 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat verdi.

Bu yıl birincisi gerçekleşen ve toplamda 12 ilden 75 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası müsabakaların ardından, yapılan ödül töreni ile sona erdi. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile eşi Fethiye Canpolat, Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mendüh Turmak, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ile Mehmet Erol, sporcular ve aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okumuş olduğu 15 Temmuz şiirinin dinletilmesi ile başlayan ödül töreni Başkan Canpolat’ın konuşması ile devam etti. Satrancın bir zeka oyunu olduğunu ifade eden Canpolat “Hem savunma hem de hamle yapma adına çocuklarımız zeka gelişiminde çok büyük bir rol oynuyor.

Bu manada çocuklarımızın geleceğe yönelik olarak hem kendilerinin gelişmesi hem de kendilerine yönelik olarak oluşabilecek zeka ve savunma sisteminin gelişmesi, hem de daha da önemlisi bu aziz vatanın kutsal topraklarına karşı harici ve dahili bedhahların yapabileceği hamlelere karşı çocuklarımızın ve gençlerimizin savunma sistemleri sürekli açık olsun diye Şanlıurfa Satranç il temsilcileri ile birlikte bu turnuvayı icra ettik. Pırıl pırıl ve çok sessiz yaklaşık altı yüze yakın maç burada icra edildi. 75 sporcu Şanlıurfa dahil olmak üzere Türkiye’den 12 ilden katılarak burada kıyasıya mücadele etti. Bu ve buna benzer inşallah çocuklarımız ve ülkemiz için önemli olan bu spor müsabakalarına devam edeceğimizi buradan beyan ediyorum” dedi.

Canpolat’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Küçükler kategorisinde birinci olan Mehmet Kadir Şimşekliye kupasını, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile eşi Fethiye Canpolat verdi. Diğer branşlardan dereceye giren sporculara ödüllerini Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve belediye başkan yardımcıları takdim etti.

Büyükler, gençler ve küçükler olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşen turnuvada büyükler kategorisinde Volkan Uyguner birinci, Mahir Yılmaz ikinci, Ekrem İzci ise üçüncü; gençler kategorisinde Kerem Yavuz birinci, Muhammed Yasin Gönel ikinci, Baran Yavuz ise üçüncü oldu. Küçüklerde ise Mehmet Kadir Şimşekli birinci, Muhammed Selam Arhımov ikinci, Baran Yavuz ise üçüncü oldu.