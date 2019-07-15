0553 313 94 23

15 Temmuz satranç turnuvası sona erdi

Haliliye Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası sona erdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52
15 Temmuz satranç turnuvası sona erdi

Haliliye Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası sona erdi. Toplamda 75 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat verdi.


Bu yıl birincisi gerçekleşen ve toplamda 12 ilden 75 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası müsabakaların ardından, yapılan ödül töreni ile sona erdi. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile eşi Fethiye Canpolat, Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mendüh Turmak, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ile Mehmet Erol, sporcular ve aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okumuş olduğu 15 Temmuz şiirinin dinletilmesi ile başlayan ödül töreni Başkan Canpolat’ın konuşması ile devam etti. Satrancın bir zeka oyunu olduğunu ifade eden Canpolat “Hem savunma hem de hamle yapma adına çocuklarımız zeka gelişiminde çok büyük bir rol oynuyor.


Bu manada çocuklarımızın geleceğe yönelik olarak hem kendilerinin gelişmesi hem de kendilerine yönelik olarak oluşabilecek zeka ve savunma sisteminin gelişmesi, hem de daha da önemlisi bu aziz vatanın kutsal topraklarına karşı harici ve dahili bedhahların yapabileceği hamlelere karşı çocuklarımızın ve gençlerimizin savunma sistemleri sürekli açık olsun diye Şanlıurfa Satranç il temsilcileri ile birlikte bu turnuvayı icra ettik. Pırıl pırıl ve çok sessiz yaklaşık altı yüze yakın maç burada icra edildi. 75 sporcu Şanlıurfa dahil olmak üzere Türkiye’den 12 ilden katılarak burada kıyasıya mücadele etti. Bu ve buna benzer inşallah çocuklarımız ve ülkemiz için önemli olan bu spor müsabakalarına devam edeceğimizi buradan beyan ediyorum” dedi.


Canpolat’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Küçükler kategorisinde birinci olan Mehmet Kadir Şimşekliye kupasını, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile eşi Fethiye Canpolat verdi. Diğer branşlardan dereceye giren sporculara ödüllerini Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve belediye başkan yardımcıları takdim etti.


Büyükler, gençler ve küçükler olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşen turnuvada büyükler kategorisinde Volkan Uyguner birinci, Mahir Yılmaz ikinci, Ekrem İzci ise üçüncü; gençler kategorisinde Kerem Yavuz birinci, Muhammed Yasin Gönel ikinci, Baran Yavuz ise üçüncü oldu. Küçüklerde ise Mehmet Kadir Şimşekli birinci, Muhammed Selam Arhımov ikinci, Baran Yavuz ise üçüncü oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Kula’da sergilendi
    1. İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Kula’da..
    2. Hangi vücut tipi hangi diyeti..
    3. Ardahan’da Memur Sen’den 15 Temmuz..
    4. Düzce’de 15 Temmuz etkinliği
    5. Manisa’da 15 Temmuz şehitleri anısına..
    6. Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    7. 195 ağacı katlettiler
    8. Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    10. Mor Çatı’nın sitesinde skandal..
    11. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    12. Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu..
    13. FETÖ’yü anlatan "The Network (Ağ)"..
    14. Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
    15. Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı
    16. Üzümde erkenci hasat başladı
    17. Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon..
    18. Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un 3...
    19. Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    20. Karataş: “15 Temmuz 250 şehidin..
    21. Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
    22. Protokol üyeleri gaziler ve şehit..
    23. Trabzonspor'da deprem! Resmen istifa..
    24. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    25. Minik öğrenciler şehitler için Kur’an..
    26. 10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası..
    27. Vali Şehmus Günaydın: “Her 15 Temmuz’u..
    28. Erdoğan “Malesef” deyip ekledi: Halen..
    29. Burhaniye Ören’de 6 yıldır portre..
    30. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca