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15 Temmuz Parkı’na miting gibi açılış

Suluova Belediyesinin Cevizdibi Mahallesi’nde 4 bin metrekareden fazla alan üzerine kurduğu 15 Temmuz Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:24
15 Temmuz Parkı’na miting gibi açılış

Suluova Belediyesinin Cevizdibi Mahallesi’nde 4 bin metrekareden fazla alan üzerine kurduğu 15 Temmuz Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.


Törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, “15 Temmuz’un hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara bu güzel mirası anlatmak boynumuzun borcudur” dedi.


Türk milletinin 15 Temmuz da tarihinden aldığı güçle destansı bir direniş gösterdiğini vurgulayan Üçok, “Bu millet başka bir millet. Türk milleti bin yıl önce Malazgirt’te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu’nun kapılarını açmışsa, 15 Temmuz’da da aynı hissiyatla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Çocuklarımızın, gençlerimizin unutmaması için bu proje burada vücut bulmuştur. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.


Çok sayıda vatandaşın katıldığı parkın açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:24
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