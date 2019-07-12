15 Temmuz Pakistan'ın Lahor kentinde anlatıldı

İSLAMABAD (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, 3. yılında Lahor kentinde yapılan etkinlikte Pakistanlılara anlatıldı.

Türkiye'nin Lahor Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Lahor Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Başkonsolos Emir Özbay, Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Samsam Buhari, Eyalet Yönetim ve Mesleki Gelişim Bakanı Sayid Hüseyin Jahania Gardezi, Pakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Şevket Harun, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ile üst düzey bürokratlar ve yabancı misyon temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğinde konuşan Özbay, her ülkenin tarihinde önemli dönüm noktaları bulunduğunu, 15 Temmuz'un da Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Darbe girişimine katılmayan askerlerin, polislerin ve vatandaşların Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış bir cuntanın darbe girişimine karşı durduğunu belirten Özbay, "Bu darbenin arkasında Fetullah Gülen ve örgütü var. Darbe girişimi sonrası alınan tüm ifadeler ve yapılan yargılamalar sonunda gördük ki bu örgüt 1970'lerden bu yana Türkiye'yi ele geçirmek için çalışmış." dedi.

Özbay, FETÖ'nün hedefine ulaşmak için eğitim, hayır işleri, ticaret, medya ve bankacılık gibi sektörlere girdiğini, özellikle bağış ve okul çalışmalarıyla para ve insan kaynağına ulaştığını anlattı.

- "İnsanlarımız canları pahasına demokrasiyi korudu"

Prof. Dr. Avşar da 15 Temmuz akşamı Ankara'da bulunduğunu ifade ederek, "Birkaç gün önce kendi askerimizin bize kurşun sıkacağını, darbe yapmak isteyeceğini, meclisimizi, sembolik yapılarımızı, stratejik noktalarımızı, kendi uçak ve helikopterlerimizin vuracağını söyleseler inanmazdık. Hiçbir Türk vatandaşının aklından bu geçmezdi." diye konuştu.

Olayın darbe girişimi olduğunun anlaşılmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeye katılmayan komutanlar ve siyasetçilerin televizyonlara bağlanarak buna karşı olduklarını açıkladığını hatırlatan Avşar, Türk halkının da daha önceki deneyimleri nedeniyle sokağa çıkarak darbeye "dur" dediğini söyledi.

Türk halkının geçmiş darbelerde çok şey kaybettiğini vurgulayan Avşar, "Bir daha aynı şeylerin yaşanmaması için insanımız sokaklara çıktı. Bu darbe girişimiyle insanımızın demokrasiyi kesintiye uğratmak istemediğini gördük. Halkımız demokrasiyi korumak, kökü dışarıda bir ihanet şebekesi olan FETÖ'nün felaket senaryosuna izin vermemek için sokaklara döküldü ve felaketi önledi. İnsanlarımız o gece canları pahasına demokrasiyi korudu." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün sadece Türkiye'de darbe girişiminde bulunan değil aynı zamanda Müslüman ve İslam algılarını da tehdit eden bir örgüt olduğunun altını çizen Avşar, "Bu yapı kendi çıkarlarına hizmet için dini kullanan, görünüşte eğitim ve hayır işleri yaptığını iddia eden, STK ağırlıklı bir örgütlenme üstlenen ancak hiç masum olmadığını 15 Temmuz gecesi anladığımız bir örgüttür. Demokrasisi köklü bir ülkede önce darbe yapmak isteyen ardından da yalan ve iftiralarla Türk demokrasisini hedef alan bu örgüt, Müslüman ülkelerde demokrasi olamayacağı, seçilmiş kişilerin yönetemeyeceği imajını yaratarak İslamofobik düşüncelere hizmet etmekte, İslamofobik düşünce oluşumuna zemin hazırlamaktadır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, bulunduğu ülkeler için de bir tehdit olduğunu vurgulayan Avşar, "Bu yapı Türkiye'yi referans göstererek birçok ülkede okullar açmış ve buralarda etki alanı oluşturmuştur. Bu ülkelerde kendi gizli amaçlarına hizmet edecek insanlar yetiştirmek, insanları kendi ülkelerine karşı kullanmak, onları robot gibi yetiştirmek bunların uzmanlık alanıdır. Bu anlamda bu örgüt küresel bir tehdittir. Türk demokrasisini hedef alan bu örgüte karşı özellikle Müslüman ülkeleri yanımızda görme talebi içindeyiz. İslam dünyasında demokrasinin kesintiye uğramaması için iş birliği şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik çerçevesinde davetlilere 15 Temmuz'u anlatan kısa filmler gösterildi.

YEE Lahor Türk Kütür Merkezi'nde anma etkinlikleri kapsamında AA foto muhabirleri tarafından çekilen 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan bir de sergi açıldı.