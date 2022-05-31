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Gündem 15 Temmuz öncesi emekli olmuştu! Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle görüştü
Gündem

15 Temmuz öncesi emekli olmuştu! Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ‘teknik takipten sorumlu’dairenin başındayken emekli olan bir isimle görüştüğü, görüşmeye CHP'li bir belediye başkanının da katıldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun eski MİT'çiyle ne görüştüğü ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 12:30:00 -
15 Temmuz öncesi emekli olmuştu! Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle görüştü

Hakimleri, memurları ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce MİT’ten emekli kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önceki buluşma, Kılıçdaroğlu’nun CHP’li bir belediyeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ile eski MİT yetkilisinin görüşmesi belediye başkanının odasında oldu. Görüşmeye belediye başkanı da katıldı.

15 Temmuz'dan önce emekli oldu

Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği eski MİT yetkilisinin, teknik takipten sorumlu bir dairenin başkanlığını yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olan bu yetkili birkaç gün sonra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinin yönetimine girdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu kritik isimle ne zamandan beri tanıştığı ve söz konusu görüşmede neler konuştukları merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu eski MİT yetkilisinin görev yaptığı şirketin tepe yönetiminin bu buluşmadan önceden haberdar olup olmadığı.

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Yorumlar

Mustafaca

Eski siyonistler birbirini asla unutmaz yazın bir kenara...bir gün tesadüfen çöpe atılmış eski mektuplar buldum izmirde...yahudi asıllıların isranbuldakilerle yazışmalarıydı...okuyunca ben gurion denen adama hak verdim valla...burasının sadece adı Türkiye

Nur

Adamı fonlamışlar belli aldığı bilgiler karşılığı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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