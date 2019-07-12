"15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" ATO’da açıldı

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ardından basın mensuplarının o gece ve daha sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından açıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli BirlikGünü’nün öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Milletçe önemli bir imtihan verdiğimiz 15 Temmuz bir milat olarak tarihimize geçti” dedi. Baran, Türkiye’nin içeride ve dışarıda kurulan tuzakları bozmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “Hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, serginin açılışından önce yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 15 Temmuz’da büyük bir badire atlattığını, milletin önemli bir imtihan verdiğini hatırlatarak, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, ruhları şad olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun, onlara da minnet dolu selamlar gönderiyorum” diye konuştu.

15 Temmuz’un bir milat olarak tarihe geçtiğini ifade eden Baran, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi çağrısı üzerine sokağa çıkan tüm vatandaşların omuz omuza tarihi bir mücadele verdiğini söyledi. Milletin içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini temizlediğini kaydeden Baran, “Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından başlatılan hain darbe girişimi, milletimizin feraseti ve cesareti sayesinde akamete uğratıldı. Türk milleti tankların önüne yattı, yılmadı, mücadele etti, göğsünü siper etti ve destan yazdı. 15 Temmuz, milletimizin kıyamete kadar özgür yaşayacağını ilan ettiği bir gün oldu” şeklinde konuştu.

"Demokrasi nöbetimiz ilelebet sürecek"

15 Temmuz’da milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya ilan ettiğini de ifade eden Baran, şunları söyledi:

“Çanakkale ruhunun bu vatan toprakları üzerinde her daim canlı olduğunu bir kez daha ispatladık. O gece kimse canını düşünmedi, o gece düşünülen tek şey darbecilerin etkisiz hale getirilmesi ve darbeye izin verilmemesiydi. Türk milleti demokrasiye sahip çıktığını gösterdi. Türk milletinin tarih boyunca yazdığı destanların eşi benzeri yoktu, 15 Temmuz’la bu destanlar listesine bir ek daha yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ferasetli tutumu ve gösterdiği liderliği sayesinde milletimiz devletine sahip çıktı ve hainlere dur dedi. Bu millet, liderinin bir sözüyle sokağa çıktı ve hainlere gereken cevabı iman ve inanç gücüyle verdi. O gün şehit olan vatandaşlarımız ile gazilerimizin tek gayesi bu toprakların işgal edilmesinin önüne geçmekti. O gece demokrasi için, bağımsızlık için, özgürlük için, vatanımız için, milletimiz için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkan şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatacağız. Demokrasi nöbetimiz ilelebet sürecek.”

“Gündemimiz ekonomi olmaya devam edecek"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Baran, “Türkiye içeride ve dışarıda kurulan tuzakları bozmaya, 100’üncü yılına daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır. Teröre inat, yatırıma, üretime devam edeceğiz. Gündemimiz her zaman ekonomi olmaya devam edecek. Dünya bizi oluşturduğumuz katma değerle, rekorlara imza attığımız ihracatımızla, sanayimizle teknolojimizle konuşacak” dedi.

Açılış konuşmasının ardından ATO Başkanı Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan ve protokolle birlikte kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Ankara Valisi Şahin kurdele kesilişi sırasında “15 Temmuz’un unutulmamasını ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz” dedi.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi, 19 Temmuz akşamına kadar açık kalacak.

Serginin açılışına, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın yanı sıra Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Ceylan">Nevzat Ceylan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Hüseyin Özcan ve Fatih Ünal, Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve çok sayıda davetli katıldı.