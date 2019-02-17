15 Temmuz Meydanı'nı açan Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki: Hani kontrollü darbeydi?

15 Temmuz hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 15 Temmuz Meydanı'nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tezatlı büyük tepki çekti. Yazar Ayşe Hür, "Kılıçdaroğlu'na göre 15 Temmuz "kontrollü darbe" değil miydi? Dolayısıyla meydanın adını "15 Temmuz Kontrollü Darbe Meydanı" koymaları gerekirdi" dedi.

Hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen ve o geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanarak geçiren Kılıçdaroğlu, İzmir'de 15 Temmuz Meydanı açılışı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine 'kontrollü bir olaydı' demesine rağmen böyle bir açılışa katılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"15 Temmuz 'kontrollü darbe' değil miydi"

Yazar Ayşe Hür sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler arasındaydı. Hür, "Kılıçdaroğlu'na göre 15 Temmuz "kontrollü darbe" değil miydi? Dolayısıyla meydanın adını "15 Temmuz Kontrollü Darbe Meydanı" koymaları gerekirdi. Hadi o kadarına cesaretleri yoksa "15 Temmuz Kontrollü Demokrasi Meydanı" desinler..." dedi.

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçan Kemal Kılıçdaroğlu, soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde almıştı.

'Kılıçdaroğlu'nun darbelere karşı duruşu'nun fotoğrafları medyada da yer aldı.

Başkan Erdoğan tepki göstermişti

Tepki çeken görüntüler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da havalimanından kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Artık belgeler ortaya çıkmaya başladı. O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izleyen bir muhalefet başkanı var. Şu anda konuşuyor, kontrollü darbe diyor. Nasıl bir kontrollü darbe bu? Öbür taraftan darbe olunca tankların önüne ben çıkarım diyeceksin. Tanklar, dostlarının geldiğini görünce sana yollarını açtılar, sen de oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin." ifadelerini kullanmıştı.

Yerel seçimler yaklaşırken yapılan açılış

Bütün bu yaşanan sürecin ardından CHP Lideri, 31 Mart seçimleri yaklaşırken İzmir'de 15 Temmuz Meydanı'nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi seçim yatırımı olarak yorumlandı.