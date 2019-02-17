0553 313 94 23

15 Temmuz Meydanı'nı açan Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki: Hani kontrollü darbeydi?

15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz Meydanı'nın açılışını yapması, yazar Ayşe Hür tarafından tepkiyle karşılandı. Hür, "Kılıçdaroğlu'na göre 15 Temmuz "kontrollü darbe" değil miydi? Dolayısıyla meydanın adını "15 Temmuz Kontrollü Darbe Meydanı" koyması gerekirdi" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 19:53
15 Temmuz Meydanı'nı açan Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki: Hani kontrollü darbeydi?

15 Temmuz hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 15 Temmuz Meydanı'nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tezatlı büyük tepki çekti. Yazar Ayşe Hür, "Kılıçdaroğlu'na göre 15 Temmuz "kontrollü darbe" değil miydi? Dolayısıyla meydanın adını "15 Temmuz Kontrollü Darbe Meydanı" koymaları gerekirdi" dedi.

Hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen ve o geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanarak geçiren Kılıçdaroğlu, İzmir'de 15 Temmuz Meydanı açılışı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine 'kontrollü bir olaydı' demesine rağmen böyle bir açılışa katılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"15 Temmuz 'kontrollü darbe' değil miydi"

Yazar Ayşe Hür sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler arasındaydı. Hür,  "Kılıçdaroğlu'na göre 15 Temmuz "kontrollü darbe" değil miydi? Dolayısıyla meydanın adını "15 Temmuz Kontrollü Darbe Meydanı" koymaları gerekirdi. Hadi o kadarına cesaretleri yoksa "15 Temmuz Kontrollü Demokrasi Meydanı" desinler..." dedi.

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçan Kemal Kılıçdaroğlu, soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde almıştı.

'Kılıçdaroğlu'nun darbelere karşı duruşu'nun fotoğrafları medyada da yer aldı.

Başkan Erdoğan tepki göstermişti

Tepki çeken görüntüler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da havalimanından kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Artık belgeler ortaya çıkmaya başladı. O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izleyen bir muhalefet başkanı var. Şu anda konuşuyor, kontrollü darbe diyor. Nasıl bir kontrollü darbe bu? Öbür taraftan darbe olunca tankların önüne ben çıkarım diyeceksin. Tanklar, dostlarının geldiğini görünce sana yollarını açtılar, sen de oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin." ifadelerini kullanmıştı.

Yerel seçimler yaklaşırken yapılan açılış

Bütün bu yaşanan sürecin ardından CHP Lideri, 31 Mart seçimleri yaklaşırken İzmir'de 15 Temmuz Meydanı'nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi seçim yatırımı olarak yorumlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:53
  1. İzmir
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Ayşe Hür

YORUM YAZ

  • Cihan Cihan 1 sa önce
    Bu da seçim öncesi çarşaflı kadınlara rozet takıp da seçim sonrası onları otobüsten atan zihniyetin bir aldatmacası seçim sonrası adını değiştirirler merak etmeyin ama inşallah bu millet Allahın izniyle ona fırsat vermez. Parkın adı bu şekilde kalır...
  • mehmetmehmet1 sa önce
    kontrollü kaçışla karıştırmıştır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu
  1. TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu..
  2. Avrupa'da 'şeytan çıkarma' skandalı!..
  3. Endonezya'da yapılacak başkanlık..
  4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
  5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  6. B12 eksikliği belirtileri nelerdir?..
  7. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 3 -..
  8. Sağ kolda uyuşma neden olur?
  9. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
  10. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?..
  11. Dağcılar yaralı şahini kurtardı
  12. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  13. Galatasaray taraftarları deplasmanda..
  14. Sofiane Feghouli’den ligde son 3 maçta..
  15. 22 yıl sonraki randevuyu Fatih Terim..
  16. TSK’dan “KIŞ-2019” Tatbikatı
  17. Galatasaray’da ligdeki seri 8’e çıktı
  18. Galatasaray, bu sezon iki maçta da..
  19. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
  20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
  21. Galatasaray bu sezon deplasmanda 5...
  22. Mbaye Diagne eski takımına karşı oynadı
  23. Feghouli attı! Cimbom farka koştu
  24. Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
  25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  26. Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?
  27. Ev ev işgal ediyorlar! Terörist..
  28. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
  29. Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4..
  30. TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde..
Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
İşgal için gitmişti hidayete erdi
İşgal için gitmişti hidayete erdi
Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

Günün Karikatürü

17 Şubat 2019
'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması