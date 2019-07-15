0553 313 94 23

15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, eş zamanlı olarak Londra ve İstanbul'da gerçekleştirildi - Koreografide FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden hikayeye yer verildi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:52
15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sembolize eden koreografi performansı sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Tower Hill'de yapıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirilen koreografide 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.

Koreografide hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin FETÖ üyesi teröristlere karşı nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunusembolize eden bir hikayeye yer verildi.

İnsanların gündelik yaşamına devam ederken birden hayatın durmasıyla başlayan gösteride, darbe girişiminin ilk haber alındığı ana dikkati çekildi.

İnsanların yere yığılması ve çevredekilerin bu kişilere yardım etmek için koşuşturmasının sahnelendiği etkinlikte, birbirini tanımayan insanlarınnasıl dayanışma seferberliği başlattıkları anlatıldı.

Gösteri, dayanışma içindeki insanların tek vücut olup darbe girişiminekarşı mücadele vermesi ve sonunda zafer elde ederek Türk bayrağınıyeniden dalgalandırmasıyla sona erdi.

Hazırlık çalışmaları iki ay boyunca İstanbulve Londra'da eş zamanlı süren koreografinin müziklerinin özel bestelendiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:52
  1. 15 Temmuz
  2. İngiltere
  3. kareografi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katarlılar tüm dünyaya duyurdu: Türkiye operasyon hazırlığında
    1. Katarlılar tüm dünyaya duyurdu:..
    2. 15 Temmuz Londra'da koreografiyle..
    3. CHP'li başkana FETÖ'nün 15 Temmuz..
    4. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu.....
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400..
    6. Mamak’ta 15 Temmuz’un yıldönümünde..
    7. FÜ’de şehitler yolu yürüş parkuru ve..
    8. Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor yolunda
    9. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi açıldı
    10. Berlin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    11. Karabük'te trafik kazaları: 15 yaralı
    12. Define arayan baba-oğul,..
    13. Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet
    14. 15 Temmuz şehitlerinin, mezarları..
    15. Bomba patladı! Gökhan Töre'nin yeni..
    16. Fransa Bisiklet Turu
    17. Park halindeki otomobile kamyonet..
    18. 15 Temmuz şehidinin adı okula verildi
    19. Hamas'tan Lübnan'ın "yasa dışı iş..
    20. Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
    21. "15 Temmuz Milli Birlik Destanı"..
    22. İmamdan 15 Temmuz sergisi
    23. Memur-Sen Antalya’dan 15 Temmuz..
    24. Aile faciası! Cesetleri bu şekilde..
    25. 15 Temmuz şehitleri anma programı için..
    26. ABD'ye Meksika sınırından giren..
    27. Tarihi binayı iş makinesi ile..
    28. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni..
    29. Zimbabve'de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. Baca yangını korkuttu
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”