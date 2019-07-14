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15 Temmuz Londra'da anlatıldı

İngiltere’nin başkenti Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin panel düzenlendi - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın:- "Uluslararası toplum yavaş yavaş FETÖ'nün bir sosyal hareket değil, kendini sunduğunun aksine siyasi ve ekonomik hedefleri olan çok karanlık bir örgüt olduğunu anlıyor"- "FETÖ'yü bitirmeye yönelik çabalarımız uzun vadeli bir mücadeleyi içeriyor. Türk hükümeti kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam ediyor" - AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya:- "Terör örgütleri konusunda ortak ve bütünleşik bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Çünkü bu terör örgütleri sadece belirli bir ülke için tehlikeli değil aynı zamanda tüm demokratik ülkeler için tehlikeli"

14 Temmuz 2019 Pazar 23:38
15 Temmuz Londra'da anlatıldı

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, uluslararası toplumun FETÖ’nün bir sosyal hareket değil, kendini sunduğunun aksine siyasi ve ekonomik hedefleri bulunan çok karanlık bir örgüt olduğunu yavaş yavaş anladığını belirterek, Türkiye'nin kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin panel düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yalçın, FETÖ ile mücadelenin hem ülke içinde hem de dışında devam ettiğini vurguladı.

FETÖ'nün Türkiye dışındaki faaliyetlerinin kısıtlanması için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydeden Yalçın, "Uluslararası toplum yavaş yavaş FETÖ'nün bir sosyal hareket değil, kendini sunduğunun aksine siyasi ve ekonomik hedefleri olan çok karanlık bir örgüt olduğunu anlıyor." diye konuştu.

FETÖ konusunda farkındalığın artmasıyla bazı ülkelerin yapıyı terör örgütü ilan edip bazı adımları hayata geçirdiğini vurgulayan Yalçın, "FETÖ'nün ve kurumlarının yasa dışı faaliyetleri değişik ülkelerde ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesinin yanı sıra 20'den fazla ülkeden 110 FETÖ üyesi Türkiye'ye iade edildi. Maarif Vakfı, 18 ülkede FETÖ bağlantılı okulları devraldı. 36 ülkede FETÖ bağlantılı okul ve dil kurslarının faaliyetlerine son verildi." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ülke dışındaki FETÖ üyeleri üzerindeki baskısının arttığını ve özellikle Afrika’dakilerin kıtayı terk etmeye başladığını ifade eden Yalçın, "FETÖ’yü bitirmeye yönelik çabalarımız uzun vadeli bir mücadeleyi içeriyor. Türk hükümeti kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam ediyor." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelesine vurgu yaparak, tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine değindi.

FETÖ'nün çok karmaşık bir yapısı olduğunu, bu yüzden de Avrupa ülkelerinin anlamasının kolay olamayacağını kaydeden Sırakaya, FETÖ’nün ordu, yargı ve polise sızma çalışmaları, ekonomik faaliyetleri ile devleti ele geçirme amacına ilişkin bilgi verdi.

Avrupalı yetkilileri FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için de ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden Sırakaya, “Terör örgütleri konusunda ortak ve bütünleşik bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Çünkü bu terör örgütleri sadece belirli bir ülke için tehlikeli değil, aynı zamanda tüm demokratik ülkeler için de tehlikeli. Bunlar belki başka bir ülkede kurulmuş olabilir, ancak er ya da geç diğer ülkeler için de potansiyel bir tehdide dönüşeceklerdir." dedi.

Darbe gecesi yaralanan Enes Babacan'ın yaşadıklarını anlattığı etkinlikte, 15 Temmuz’a ilişkin video gösterisi de yapıldı. Etkinliğe katılan yabancılar da Türkiye'ye olan desteklerini dile getirdi.



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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:38
  1. 15 Temmuz
  2. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. terör örgütü
  6. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın

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