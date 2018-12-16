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15 Temmuz Köprüsü'nde intihar teşebbüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'e bir kişi intihar girişiminde bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 13:10
15 Temmuz Köprüsü'nde intihar teşebbüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen bir erkek boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından denizden yaralı olarak çıkarılan İ.Ç. hastaneye götürüldü.

DHA'nın edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Deniz Polisi İ.Ç.'yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:10
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. intihar girişimi
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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