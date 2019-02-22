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15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda hareketli dakikalar

Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

22 Şubat 2019 Cuma 00:02
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda hareketli dakikalar

Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.


15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde bulunan bir çöp kutusunun kenarına bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, şifreli çantanın bulunduğu kaldırımı yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket, bomba imha robotu ile kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılan çantanın boş olduğu anlaşılırken, yol yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 00:02
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