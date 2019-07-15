15 Temmuz kahramanlarından Fatih Dalgıç kabri başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında, İstanbul’da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında, İstanbul’da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi’ndeki kabristanda düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye, kardeşi Batuhan, ağabeyi Mustafa, amcası Gökhan ve babaannesi Zeynep Dalgıç ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve diğer ilgililer katıldı. Kabristana giriş yapan protokol üyeleri, burada şehit polis memuru Fatih Dalgıç’ın kabrine karanfil bıraktı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden tören, İl Müftüsü Bekir Gerek’in duasının ardından sona erdi.

Öte yandan törene katılanlar, şehit Dalgıç’ın Alikan Mahallesi’ndeki aile evine geçti.

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