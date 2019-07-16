15 Temmuz için iletişim seferberliği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında bin 500'e yakın program ve proje gerçekleştirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt geneli ve yurt dışında düzenlenen anma programlarının koordinasyon görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına verildi.

Bu kapsamda, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yapılan koordinasyon toplantılarının ardından ilk olarak, anma programları ve projelerin 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilebilmesi için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi" hazırlandı.

Tüm etkinlikler, 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm yönleriyle etkin anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferinin vurgulanması, şehit ve gazilerin anılması, milli birlik ve beraberlik duygusu ile toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında da farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.



Bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bin 500'e yakın program ve proje gerçekleştirdi.

- Bütünlüklü iletişim stratejisi

Bütün bu program ve projelerde içeriğin yanı sıra görsel bütünlüğün sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca başta 15 Temmuz logosu olmak üzere afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümana ilişkin kurumsal kimlik çalışması hazırlandı.

Oluşturulan "www.15temmuz.gov.tr" internet sitesinde ayrıca Türkçe ile birlikte 7 dilde hazırlanan 15 Temmuz videoları yer aldı. Sitede 15 Temmuz'a dair kronoloji, fotoğraf, video ve diğer tüm kayıt ile bilgilere erişilebilen dijital arşiv de oluşturuldu.

Hazırlanan video ve görsellerin 15 Temmuz haftası boyunca televizyon, gazete, sosyal medya, bilboardlar, havalimanları, tren garları ve Türk Hava Yollarının uçak içi ekranları gibi mecralarda yer alması sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, genel koordinasyon görevinin yanında, Başkanlık olarak da 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ile yurt dışında bazı program ve projeleri hayata geçirdi.

- The Network belgeseli

TRT World tarafından hazırlanan, FETÖ'nün karanlık ve kanlı yüzünü ortaya koyan The Network belgeseli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle dünyayı dolaştı.

Belgesel, Brüksel, İngiltere, Arnavutluk, Fransa, Kuzey Makedonya, Almanya, Bosna Hersek, Kazakistan, ABD, Güney Afrika, Kırgızistan, İtalya ve Kosova olmak üzere 13 ülke ve 16 şehirde gösterildi.

The Network belgeselinin afiş ve fragmanı ile 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin direnişinden fotoğrafların yer aldığı led ekranlar taşıyan araçlar, New York sokaklarında dolaştı.

Yurt dışında 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla 11-18 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington ve İspanya'nın başkenti Madrid'de uluslararası paneller düzenlendi.

- 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması başlattı. Başvuruların eylüle kadar devam ettiği yarışmayla, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin onurlu direnişini sinema üzerinden anlatacak çalışmaların desteklenmesi ve öne çıkarılması amaçlanıyor.

Başkanlık, yayınevlerinin yanı sıra bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarının 15 Temmuz ile ilgili bugüne kadar yayımladığı kitap, dergi ve raporların bir araya getirildiği bir kütüphane oluşturuldu.

15 Temmuz şehitlerinin darbe girişimini duydukları anda meydanlara inmelerinden başlayarak, geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarla ailelerinin kurduğu ilişki üzerinden bir hatırlama ve iyileşme hikayesini duygusal anlatımla işleyen kısa film hazırlandı. Senaryosu gerçek hikayelerden derlenen film, konusuyla paralel olarak darbe girişiminin başladığı saatlerle aynı zamanda 15 Temmuz akşamı tüm televizyonlarda yayınlandı.

Başkanlıkça hazırlanan kamu spotunda ise 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yaşayan üç kuşak kadının hikayesi üzerinden Türkiye'nin demokrasi serüveni anlatıldı.

- 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Eylül 2019'da gerçekleştirilecek ve Türk milletinin destansı mücadelesinden ilham alınarak 15 Temmuz ruhunu teknoloji ve inovasyonla buluşturacak "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu"nun lansmanı gerçekleştirildi.

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı olarak 15 Temmuz Koreografik Anma gösterisi düzenlendi. Koreografide 15 Temmuz'da milletin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden anlatım sahnelendi.

Milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı fedakarlık ve azimle kazandığı demokrasi zaferini ve aziz şehitleri hatırlatmak için hazırlanan videoların sergilendiği "15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi Taksim'de açıldı.

Haydarpaşa Garı'nın Kadıköy'e bakan duvarında video haritalama (video mapping) teknolojisiyle 15 Temmuz darbe girişimi, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitler görsel sunumla anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD arasındaki iş birliğinde İstanbul-Ankara arasında yolcu taşıyan bir yüksek hızlı trene 15 Temmuz temalı giydirme yapıldı.

