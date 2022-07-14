15 Temmuz, ibret, gurur ve zafer gecesidir

Yeni Akit Ankara

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

“Vatan için her daim teyakkuzdayız”

Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin egemenliğini yaşatmak için milletin sokaklara indiğini darbeye karşı cesurca direndiğini, karanlık ve uzun geceyi aydınlığa kavuşturduğunu belirtti. Şahin Tin; “Milletimiz, egemenliğini koruma ve yaşatma kararlılığını, 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile tüm dünyaya haykırdı. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen halkımız hainlerin saldırılarını püskürtmek için tankın, tüfeğin, silahın karşısına çıplak yumruklarıyla çıktı. 15 Temmuz gecesi milletimize ve değerlerimize saldıranlar asil milletimizin güçlü duruşu, cesareti ve feraseti karşısında yerle yeksan oldular. Milletimiz ile birlikte vatanımız için her daim teyakkuzdayız. Ruhunu şeytana satanlara, ülkemizi çıkmazlara sokma yolculuğuna çıkanlara, devletimizin bekasına saldıranlara 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. Bu milleti tarih sahnesinden silme çabası içinde olanlar bilmelidir ki; gayretleri beyhudedir, kendileri tarih sayfalarından silinmeye mahkûmdurlar. 15 Temmuz gecesinde milletimizin yazdığı bu kahramanlık destanı tarih sayfalarında ebediyen yerini koruyacaktır” dedi.

“Denizli, hainlerin planını bozdu”

Denizli’nin darbe girişiminin en kritik eşiklerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Şahin Tin; “15 Temmuz gecesi biz de Denizli’deydik. Milletimiz ile birlikte meydanlarda ve hainlerin hareket ettiği başta Çardak Havalimanı olmak üzere en kritik noktalarda direnişe katıldık. Milletimiz ile aynı safta omuz omuza vatanımızı, bayrağımızı ve millet iradesini savunduk. Habis yapının Denizli üzerinden organize ettiği hain planı Denizli halkıyla birlikte darma duman ettik. Asker elbisesi giyerek şanlı ordumuzu lekeleme gayreti taşıyan kalleşlere, şer odaklarına ve işbirlikçilerine geçit vermedik. Ellerde şanlı bayrağımız, dillerde tekbirimiz, camilerden yükselen selamız eşliğinde bir an bile tereddüt etmeden ülkemize ve milletimize yönelen bu ağır saldırıyı bozguna uğratmayı başardık. Rabbim milletimize böylesi karanlık geceler ve ihanetler yaşatmasın” dedi.

“Milletimiz korku duvarlarını yıktı”

15 Temmuz’da hainlere ve ihanete kapı aralayan tüm şer odaklarına karşı büyük bir cesaret örneği sergilendiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Milletimiz bu mübarek toprakları ve huzuruna yönelen saldırıları cesaretiyle 15 Temmuz gecesi püskürtmeyi başarmıştır. Korku duvarlarını yıkarak bir milletin diriliş destanına uzanan tüm kahramanlık hikâyelerini satır satır ülkenin her bir köşesinde yazmıştır. İhanete kucak açanlar, şeytani planlarla milletimize saldıranlar hainliklerinin bedelini çok ağır ödediler ve ödemeye devam edecekler. Milletimiz bu mübarek toprakları ve aziz vatanımızı sahipsiz bırakmadı, bırakmayacak. Gerekirse canı pahasına, kanı pahasına vatan topraklarını ve iradesini nasıl savunacağını 15 Temmuz gecesi cümle âleme gür bir seda ile ilan etti. Artık bu millete parmak sallayanlar, zaman zaman darbe çığırtkanlıklarıyla yolunu kesmek isteyenler bir kez daha düşünmek durumunda kalacaktır. Şairin, ‘bir sabah gelecek sabahtan da aydınlık’ dediği gibi öyle bir nesil ile yol alıyoruz ki; artık aydınlık yepyeni günlere, müreffeh yarınlara, daha emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’yi hak ettiği en yüksek noktaya taşımak bizim yegâne gayretimizdir” dedi.

“Bu millet hainlere asla boyun eğmez”

Nice adsız kahramanların 15 Temmuz gecesi destansı bir mücadeleyi cesurca verdiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in ifadesiyle “işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek” şuuruna vakıf bir neslin diriliş ve direnişine 15 Temmuz gecesi hep birlikte tanık olduk. Eline şanlı bayrağımızı alarak sokaklarda direnişimize eşlik eden, vatanımıza gönülden sevdasını haykıran, hainlere çıplak yumruğuyla dur diyen, egemenliğimizi yaşatma gayretinde en ön safta yerini alan her bir vatandaşımız milletimizin yarınlarıdır, ülkemizin teminatı, güvencesi ve asli gücüdür. Millet olarak bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Şühedamızın gösterdiği istikametten bir milim bile sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için daha çok çalışacağız. Türkiye ve kutsal değerlerimiz uğruna bir saniye bile gözünü kırpmadan hayatından vazgeçen tüm şehitlerimizi saygı, hürmet, rahmet ve dualarla; kahraman gazilerimizi ise minnetle yâd ediyoruz. Hainlere hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyeceğiz” dedi.