15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne nasıl gidilir?

Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inerek Şehitler Makamı'nın yakınlarından yürüyerek Hafıza 15 Temmuz müzesine ulaşabilir.

15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde neler sergileniyor?

Müzede ilk olarak girişte bir taşın üzerine işlenmiş "Bu şehitlik makamı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir" yazısı dikkat çekiyor. Hemen giriş kapısının solunda müzenin ismi olan 'Hafıza 15 Temmuz' yazısı bulunuyor.

Kapıdan ilk girişte bulunan alanda ise sağ duvarda 251 şehidin isimleri yer alıyor. Müzenin tavanından şehitleri temsilen beyaz güvercinler sarkıtılmış. Ortada ise 15 Temmuz'a dair film ve belgesel gösterimlerinin yapılacağı platform bulunuyor. Hemen karşı duvarda ise 'Unutma' yazısı var. Müzede, 15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan çok sayıda malzeme de yer alıyor.