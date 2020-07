15 Temmuz Hafıza Müzesi nerededir?

15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde 5 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olanların ayakkabılarından, gazilerin eşyalarına, üzerinden tank geçen araca kadar bir çok şeyin sergilendiği müzede Yenikapı mitingi ile o gece yaşananlar an be an kurulan ekranlardan sergileniyor. Abdullah Çay da hain darbe girişimin yaşandığı gece Saraçhane'de İBB binası yanında bacağından yaralandı. Çay'ın cebindeki evinin anahtarı bacağından giren mermi nedeniyle yamuldu. O anahtar da müzede sergilenenler arasından yer alıyor. Sık sık müzeyi ziyaret eden Abdullah Çay, "Abdestimizi Saraçhane havuzunda aldık şehadete yürüdük" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.

Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılıyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.