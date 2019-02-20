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15 Temmuz gecesine özel animasyon

Kahramanmaraş’ta bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, 15 Temmuz’da yaşanan olayları çocuklar için animasyon şeklinde hazırladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:19
15 Temmuz gecesine özel animasyon

Kahramanmaraş’ta bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, 15 Temmuz’da yaşanan olayları çocuklar için animasyon şeklinde hazırladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Çocuklarımıza 15 Temmuz’u kalıcı bir şekilde öğretebiliriz’ şeklinde çağrısı üzerine harekete geçen Kahramanmaraşlı bilgisayar öğretmeni Alkaya, çocukların 15 Temmuz’u unutmamaları için 6 ayda hazırladığı 10 dakikalık animasyonu tamamladı. Hazırladığı animasyonu Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim eden Alkaya en büyük hayalinin Cumartesi günü Kahramanmaraş’ı ziyaret edecek olan Erdoğan’a teslim etmek olduğunu söyledi.


Alkaya, “Ben 15 Temmuz projemizi hazırladım. Özellikle şehidimiz Ömer Halis Demir’i, Erol Olçok ve oğlu ile diğer şehitlerimiz, gazimiz Safiye Bayat ve diğer gazilerimizin mücadelelerini çocuklarımıza animasyon olarak anlatmak istedim. Yaklaşık 6 ay gibi sürede 10 dakikalık bir video hazırladım. Buradan benim bir beklentim yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sözü vardı onu yerine getirmeye çalıştım. Cumhurbaşkanımız öğretmenlerimizden, “çocuklarımıza 15 Temmuz’u kalıcı bir şekilde öğretebiliriz” diye bir istekte bulunmuştu. Bende bu söz üzerine böyle bir proje yapmak istedim. Kahramanmaraş’ta da Sütçü İmam, Senem Ayşe ve bayrak olayını hepsini animasyon şeklinde hazırladım. Ben bütün bu hazırladığım videoları Cumartesi günü Kahramanmaraş’a gelecek olan Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:19
  1. doğa

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