15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Silahları böyle dağıtmışlar...

15 Temmuz gecesi, kalkışma haberi alınır alınmaz, istirahatte olan güvenlik personeli Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal tarafından göreve çağrıldı. Özel Harekat Personeli de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev başına geçti. Emniyetten getirtilen silahlar korumalara dağıtıldı. Nizamiye giriş kapıları ile Külliye'ye çıkan yollar çöp kamyonları ve araçlarla kapatıldı.

Beştepe'nin üzerinde önce uçaklar ve helikopterler belirdi. Alçak uçuşa geçen helikopterlere, koruma personeli tarafından ağır makineli silahlarla ateş açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gece yarısı Marmaris'ten vatandaşlara, "Meydanlara inin" çağrısı üzerine, Külliye önüne vatandaşlar da akın etti. Koruma ekipleri ve sivil personel içeride, vatandaşlar dışarıda darbecilerle mücadeleye girişti. Darbecilerin kullandığı tanklar, kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşların üzerinden geçti. Külliye'nin bahçe duvarına atılan bomba, oradaki vatandaşları şehit etti.

TRT Haber, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde vatandaşlar ve Külliye korumalarının darbecilere karşı direnişin yeni görüntülerini yayınladı.