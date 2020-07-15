15 Temmuz gecesi daha önce yayınlanmamış görüntüler! Şehadete yürüdüler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde daha önce medyaya yansımamış görüntüleri paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!'' ifadelerini kullandı.