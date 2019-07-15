15 Temmuz gecesi
Gazetemiz okurlarından Cafer Güdül, "15 Temmuz gecesi" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
Cafer Güdül
Kâbus Çökmüş Sabah Olmaz Gece
Zerre İman Yoktur Bunlarda Bence
Şehit Düşmüş Kardeşim Mermiyi Yiyince
Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Abdallar Uymuş Başkanlarının Sözüne
Kan Yürümüş Canilerin Gözüne
İnsanlıktan Çıkmışlar Bakılmaz Yüzüne
Ne Hain Oldukları Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Söyleyiniz Bana Vatanınız Nere
Tedbir Alalım Bizde Ona Göre
Yaranmak İçin Zalim İsrail’e
Ne Putperest Olduğunuz Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Sapladın Bu Ülkenin Bağrına Hançeri
Müslümanları Vurup Dostu Olan Zalimlerin
Artık Bu Vatanda Yeri Yok Hainlerin
Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Bunlar Servette Kanunu Bile Geçtiler
Dinden Çıkıp Mürted Olmayı Seçtiler
O Gece İslam’a Sıkıldı Mermiler
Ne Münafık Olduğunuz Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Şeytanı Bile Geçtiniz Hile Kurmakta
Hep Boğulup Gideceksiniz Bu Irmakta
Sizin Şerefiniz Tek Bir Morgda
Bir Dolara Satılmış Hainler Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Anlaşılmayan Kalmadı Bir Yanınız
Sürüklenip Gide Cehenneme Canınız
Bu Topraklarda Değil Sizin Vatanınız
Ne Hain Olduğunuz Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Mevla’yı Bırakıp Zalimler Mi Oldu Dostun
Bu Devleti Çökertmek miydi Kastın
Ettiğin Beddualarla Kahrolasın
Senin Ne Hain Olduğun Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Gökyüzünde Uçmaya Başladı Jetlerin
Dünyadaki İhtilal Yaparmış İtlerin
Meğer İslam’la Alakan Yokmuş Senin
Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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Durmuş Beyin Ruh İse Hasta
Narkozu Yemiş Düzelmez Kafa
İsteğin Olmadı Zalim Avrupa
Ne Hain Olduğunuz Belli Oldu
15 Temmuz Gecesi
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