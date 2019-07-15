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15 Temmuz gecesi

Gazetemiz okurlarından Cafer Güdül, "15 Temmuz gecesi" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
15 Temmuz gecesi

Cafer Güdül

Kâbus Çökmüş Sabah Olmaz Gece

Zerre İman Yoktur Bunlarda Bence

Şehit Düşmüş Kardeşim Mermiyi Yiyince

Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Abdallar Uymuş Başkanlarının Sözüne

Kan Yürümüş Canilerin Gözüne

İnsanlıktan Çıkmışlar Bakılmaz Yüzüne

Ne Hain Oldukları Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Söyleyiniz Bana Vatanınız Nere

Tedbir Alalım Bizde Ona Göre

Yaranmak İçin Zalim İsrail’e

Ne Putperest Olduğunuz Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Sapladın Bu Ülkenin Bağrına Hançeri

Müslümanları Vurup Dostu Olan Zalimlerin

Artık Bu Vatanda Yeri Yok Hainlerin

Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Bunlar Servette Kanunu Bile Geçtiler

Dinden Çıkıp Mürted Olmayı Seçtiler

O Gece İslam’a Sıkıldı Mermiler

Ne Münafık Olduğunuz Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Şeytanı Bile Geçtiniz Hile Kurmakta

Hep Boğulup Gideceksiniz Bu Irmakta

Sizin Şerefiniz Tek Bir Morgda

Bir Dolara Satılmış Hainler Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Anlaşılmayan Kalmadı Bir Yanınız

Sürüklenip Gide Cehenneme Canınız

Bu Topraklarda Değil Sizin Vatanınız

Ne Hain Olduğunuz Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Mevla’yı Bırakıp Zalimler Mi Oldu Dostun

Bu Devleti Çökertmek miydi Kastın

Ettiğin Beddualarla Kahrolasın

Senin Ne Hain Olduğun Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Gökyüzünde Uçmaya Başladı Jetlerin

Dünyadaki İhtilal Yaparmış İtlerin

Meğer İslam’la Alakan Yokmuş Senin

Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

**

Durmuş Beyin Ruh İse Hasta

Narkozu Yemiş Düzelmez Kafa

İsteğin Olmadı Zalim Avrupa

Ne Hain Olduğunuz Belli Oldu

15 Temmuz Gecesi

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
  1. Cafer Güdül
  2. 15 Temmuz Gecesi
  3. İsrail
  4. Putperest
  5. İslam

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