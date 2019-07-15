15 Temmuz gecesi Gazetemiz okurlarından Cafer Güdül, "15 Temmuz gecesi" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Cafer Güdül Kâbus Çökmüş Sabah Olmaz Gece Zerre İman Yoktur Bunlarda Bence Şehit Düşmüş Kardeşim Mermiyi Yiyince Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Abdallar Uymuş Başkanlarının Sözüne Kan Yürümüş Canilerin Gözüne İnsanlıktan Çıkmışlar Bakılmaz Yüzüne Ne Hain Oldukları Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Söyleyiniz Bana Vatanınız Nere Tedbir Alalım Bizde Ona Göre Yaranmak İçin Zalim İsrail’e Ne Putperest Olduğunuz Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Sapladın Bu Ülkenin Bağrına Hançeri Müslümanları Vurup Dostu Olan Zalimlerin Artık Bu Vatanda Yeri Yok Hainlerin Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Bunlar Servette Kanunu Bile Geçtiler Dinden Çıkıp Mürted Olmayı Seçtiler O Gece İslam’a Sıkıldı Mermiler Ne Münafık Olduğunuz Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Şeytanı Bile Geçtiniz Hile Kurmakta Hep Boğulup Gideceksiniz Bu Irmakta Sizin Şerefiniz Tek Bir Morgda Bir Dolara Satılmış Hainler Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Anlaşılmayan Kalmadı Bir Yanınız Sürüklenip Gide Cehenneme Canınız Bu Topraklarda Değil Sizin Vatanınız Ne Hain Olduğunuz Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Mevla’yı Bırakıp Zalimler Mi Oldu Dostun Bu Devleti Çökertmek miydi Kastın Ettiğin Beddualarla Kahrolasın Senin Ne Hain Olduğun Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Gökyüzünde Uçmaya Başladı Jetlerin Dünyadaki İhtilal Yaparmış İtlerin Meğer İslam’la Alakan Yokmuş Senin Ne Zalim Olduğunuz Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi ** Durmuş Beyin Ruh İse Hasta Narkozu Yemiş Düzelmez Kafa İsteğin Olmadı Zalim Avrupa Ne Hain Olduğunuz Belli Oldu 15 Temmuz Gecesi

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