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15 Temmuz gazisine çarpmıştı! O şoför tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde iki avukat ve 15 Temmuz gazisine çarpan belediye otobüsünün şoförü Pevlül T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:35
15 Temmuz gazisine çarpmıştı! O şoför tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde iki avukat ve 15 Temmuz gazisine çarpan belediye otobüsünün şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sincan ilçesinde dün Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak yaralanmalarına neden olan belediye otobüsünün şoförü Pevlül T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pevlül T.'nin savcılık sorgusundaki ifadesinde, yolcu almak için durağa yanaştığını, bu esnada aracın motorunu durdurmadığını belirtti.

Yolcuların ön kapıdan bindiği sırada aracın aniden hareket ettiği iddiasında bulunan Pevlül T. "Tamamen istem dışı ani bir şekilde hareket ederek ileri doğru 5-6 metre fırladı. Otobüsteki yolcular da sağa sola savruldu. Otobüse binmeye çalışan diğer yolculardan biri ön kapıdan aşağıya atladı. Otobüs fırladıktan sonra önümde duran bayanları tekrar gördüm ve çarpmamak için imdat kolunu çektim ancak otobüsü durduramayarak önümde duran iki bayana çarptım. Ben imdat çektikten sonra da otobüs durdu." ifadelerini kullandı.

'Kazada bir kastım yoktur'

Yaralıları görünce şoka girdiğini ardından otobüsün altındaki yaralıyı çıkarmak isteyen vatandaşların kendisinden aracı geri almasını istediğini ancak bunu yapamadığını anlatan Pevlül T. "Olayın şoku ile otobüsü alamadım ve yanımda duran otobüsün şoförüne geri almasını söyledim. Kazada bir kastım yoktur." diye konuştu.

Bu arada, kazada ağır yaralandıktan sonra ilk olarak Sincan Nafiz Körez Hastanesine götürülen, ardından da Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edilen iki avukatın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Pevlül T, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:35
  1. Özge Yıldırım
  2. Zeynep İpek Hasçelik
  3. Ebubekir Keskin'e

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