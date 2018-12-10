15 Temmuz gazisinden yakınlarına ağlatan sözler: Borcumu ödeyin üzerimde kalmasın

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Hikmet Akbal müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Akbal, olay tarihinde iş yerinde bulunduğu sırada dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın darbeye ilişkin açıklamalarını izlediğini, bunun üzerine 4 arkadaşıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gittiğini ifade etti.

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan izlediklerini anlatan Akbal, bir grup vatandaşla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket ettiklerini belirtti.

Akbay, bu esnada Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı nizamiyesindeki zırhlı araçları görünce buraya yöneldiklerini ve buradaki askerleri ikna etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bir askerin, "Tek kelime eden olursa vurdururum" diye kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Akbal, kısa süre sonra bulundukları yere ateş edildiğini belirterek sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Ateş edilmesinden sonra kendimi tankın altında buldum, sol ayağım paletin altında kalmıştı. Paletin diğer kısmında ise bir teyze vardı. Arkadaşlarımın çabalarına rağmen askerler ilk önce zırhlı aracı çekmedi. Vatandaşlar ısrar edince araç geri çekildi ve altından çıktım. Bu esnada başı bedeninde olmayan birini gördüm. Polislerin yardımıyla bir araca bindirilerek hastaneye götürüldüm. Hastanede ağır yaralı bir vatandaş yakınlarına, 'Bir miktar borcum var, lütfen ödeyin, üzerimde kalmasın' diyordu. O gün yaşadıklarımızın izahı mümkün değil. Büyük bir ihanetti, kendime karşı yapılsa önemsemem ama vatanıma, milletime, bayrağıma ve ezanıma karşı yapıldı, onun için şikayetçiyim."

Mermilerden kaçarken ayağı kırıldı

Müşteki Erdal Turan da olay tarihinde evinde bulunduğu sırada kendisini arayan bacanağının darbe girişimi olduğunu söylediğini, bunun üzerine demokratik tepkilerini göstermek ve sivil iradeye sahip çıkmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiklerini anlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı önünden geçtikleri sırada helikopterlerin kendilerine ateş ettiğini belirten Turan, mermilerden korunmak için kaçtığı sırada düşüp ayağını kırdığını söyledi.

Turan, sanıklardan şikayetçi oldu ve davaya katılma talebinde bulundu.

'Bu devirde darbe mi olur'

Müşteki Çağrı Asan ise selaların okunmasının ardından Külliye'ye gittiğini aktardı.

Sabah saatlerinde Külliye ile Jandarma Genel Komutanlığı arasına atılan bomba nedeniyle kolundan ve bacağından yaralandığını belirten Asan, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olduğunu anlattı.

Müşteki Satılmış Çamaltı da ustabaşı olarak çalıştığı pastanedeki garsonların darbe girişimi olduğunu söylediklerini ancak "Bu devirde darbe mi olur" diyerek ilk başta inanmadığını dile getirdi.

Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını ifade eden Çamaltı, zırhlı araçlardan açılan ateş nedeniyle kolundan ve karnından yaralandığını kaydetti.

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Çamaltı, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.