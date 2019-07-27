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15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz’den Rektör Uzun’a teşekkür

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbecilerin kurşunlarıyla yaralanarak sağ bacağını kaybeden Gazi Sabri Gündüz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:10
15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz’den Rektör Uzun’a teşekkür

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbecilerin kurşunlarıyla yaralanarak sağ bacağını kaybeden Gazi Sabri Gündüz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.


15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişimini engellemek için 15 Temmuz Köprüsü’nde yaralanarak, geçirdiği 47 ameliyat sonrası sağ bacağını kaybeden Gazi Sabri Gündüz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.


Ziyarette Demokrasi Gazisi Gündüz, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, Bartın Üniversitesinde bu noktada gösterilen büyük gayretten dolayı Rektör Uzun’a teşekkür etti.


Demokrasi Gazisi Gündüz’e 15 Temmuz 2016 gecesi ortaya koyduğu mücadele ve fedakarlığı için teşekkürlerini ileten Rektör Uzun ise “15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayan gizli ve sinsi bir örgüte karşı milletimiz imanı ve cesaretiyle şanlı bir istiklal mücadelesi daha verdi. İnsanlarımız kararlılığıyla sokaklara ve meydanlara inerek çıplak elleriyle kanlı darbe girişimine engel oldu, şanlı bir zafer kazandı. Cumhurbaşkanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen milletimiz, aynı zamanda o gece geleceğini de kurtardı. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Bartın’ın yiğit evlatlarından olan kardeşimiz Sabri Gündüz’e de fedakarlığı ve cesareti için teşekkür ediyor, kendisine Allah’tan şifa ve ailesiyle birlikte güzel bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.


Rektör Uzun, 15 Temmuz 2016 gecesinin tarihe bir kahramanlık destanı olarak geçtiğini de ifade ederek, “Bartın Üniversitesi olarak o gece yaşananların unutulmaması için büyük gayret sarf ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle hayasızca akına canları pahasına dur diyen kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. İstiklalinin de istikbalinin de sigortası imanıyla sadece şanlı bir zafer değil, aynı zamanda geleceğini de kazanan bu milletin bir ferdi olmakla ne kadar gurur duysak azdır.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:10
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