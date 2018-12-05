15 Temmuz gazisi, kardeşinin şehadetini anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin şehit ettiği Özgür Gencer'in ağabeyi 15 Temmuz gazisi Şenol Gencer, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Gencer, olay tarihinde evinde bulunduğu sırada sosyal medyada uçakların alçaktan uçuş yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü, ardından o dönemde başbakan olan Binali Yıldırım'ın darbe girişime yönelik açıklamalarını izlediğini söyledi.

Demokratik tepkisini göstermek için Etimesgut meydanına gittiğini belirten Gencer, kardeşi Özgür Gencer'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne zırhlı araçların yöneldiğini bildirmesi üzerine buraya geçtiğini anlattı.

Gencer, ilerleyen saatlerde kalabalığın arttığını, bir süre sonra darbecilerin kontrolündeki helikopterin sivilleri taradığını, buna rağmen halkın geri adım atmadığını belirtti.

Kardeşinin saat 04.00 sıralarında eve geçerek kendisini aradığını, olayların yatışmadığını, yeniden Külliye'ye gideceğini söylediğini aktaran Gencer, bu görüşmeden yaklaşık bir saat sonra kardeşiyle Jandarma Genel Komutanlığı önüne gitmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Gencer, bu esnada savaş uçaklarının bulundukları bölgeye bomba attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"F16 uçakları buraya bombayı attıktan sonra her yeri toz bulutu kapladı. Patlamanın etkisiyle yolun ortasına savruldum. Ayağa kalktım, bilincim yerindeydi. Sağ göğsüm, omzum ve bacağıma şarapnel parçaları isabet etti. Kardeşim Özgür'ü yerde gördüm. Yanına gittiğimde büyük parçalar isabet etmişti ve öz kardeşimin iç organları dışarı çıkmıştı. Gömleğimle yarasına tampon yaptım. 'Ambulans' diye bağırdım. Bir minibüsle hastaneye götürdük, girişte ağzından kan geliyordu. 'Kardeşimi kurtarın.' diye yalvardım. Gün boyu ameliyatta olduğunu düşünüyordum ama hastaneye geldikten yarım saat sonra şehit olmuş."

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın, "Başın sağ olsun." temennisine Gencer, "Vatan sağ olsun." karşılığını verdi.

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Gencer, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya devam ediliyor.