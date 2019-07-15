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15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü o kara geceyi anlattı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene konuk olarak katılan Muğla Özel Harekat Şube Müdürü ve 15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürü Türehan Serkan Kocaçiftçi 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da yaşananları ve nasıl gazi olduğunu anlattı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:30
15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü o kara geceyi anlattı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene konuk olarak katılan Muğla Özel Harekat Şube Müdürü ve 15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürü Türehan Serkan Kocaçiftçi 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da yaşananları ve nasıl gazi olduğunu anlattı.


Kadirli ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri Kadirli Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşların yürüyüşüyle başladı. Rauf Denktaş meydanında toplanan vatandaşlar ve protokol üyelerinin katılımıyla devam eden etkinliklerde 15 Temmuz ile ilgili olarak sunumlar yapıldı. Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz da Ankara, Çankaya ilçesi Emniyet Müdür Yardımcısı olan 15 Temmuz Gazisi Muğla Özel Harekat Şube Müdürü Türehan Serkan Kocaçiftçi memleketi Kadirli’de ki etkinliklerde kürsüye çıkarak,“O mermilerden tüylerim diken diken olmuyor dainsanların ellerinde kalaslarla, parke taşlarıyla mücadeleleri ve onlara karşı duruşlarını düşündükçe onun üzüntüsünü yaşıyorum” şeklinde sözlerine başladı ve o kara geceyi anlattı.


Gazi Emniyet Müdürü Kocaçiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:


“Size kendi kahramanlığımı değil o gün orada şehit ve gazi olan insanlarımızın kahramanlığını anlatmaya geldim. O gün saat akşam 9 buçuk sıralarında uçaklar alçak uçuş yapmaya başladılar. Biz ilk önce Türk yıldızları olarak düşündük. Daha sonra teyit edelim dedik tedirgin olduk. Daha sonra Özel hareket şubesinde görevli şehit olan Emniyet Müdürü abilerimizden Önder abiyi aradım. O da bunun bir tatbikat olarak değerlendirdiklerini söyledi. Belli bir müddet geçtikten sonra beni anons ettiler. Şu anda Bitlis Emniyet Müdürümüz Yaman abi var. Derhal dedi Külliye önüne geçeceksin ve bütün araçlarınla barikat yapıp yolu kapatacaksın. Masum insanlara inanın ellerinde sadece kalas ve taşla gelen tekbir getirerek mermilerin üzerine yürüyen insanlara şahit oldum. O kahraman masum Türk milletine özgürlüğünü seçen ve kendi iradesiyle oraya gelip o mermilerin önüne siper olan kahraman Türk milletinin o aziz insanlarının ruhları şad olsun. O insanların üzerine bomba yağdırdılar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:30
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