15 Temmuz gazisi Arif Bostancı: Hainleri bu sefer canlı teslim etmeyiz

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk saatlerinde yaşananlara anlam veremediğini söyleyen Gazi Arif Bostancı, "15 temmuz 2016 gecesi saat 21:30 sıralarında evimin balkonunda çay içerken F-16'ların çok alçaktan geçmesiyle irkildim. Hatta sosyal medyada da 'Bu saatte F-16'lar neden alçaktan uçuyor?' diye yazdım. O arada televizyonu açtık. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) askerler tarafından kapatıldığını gördüm. İlk başta askerlerin köprüyü 'terör eylemi' sebebi ile kapattığı söyleniyordu. Köprünün asker tarafından kapatılması ben de yabancı ülkelerin bir saldırısı olabileceği hissini oluşturdu." dedi.

'Darbeyi anladığımız an dışarıya çıktık'

Darbeyi anladıkları an dışarı çıktıklarını belirten Gazi Bostancı, "İlk önce Yenimahalle Mit Binası'nın önüne gittik. Her yer sakindi. Oradan emniyetin önüne gittik. Orada birçok şehit ve yaralımızın olmasına rağmen olaylar henüz başlamamıştı. Orası da sakindi. 23:30 sıralarında emniyetten de Külliye'ye ulaştık. O esnada Külliye'nin üzerinde helikopterler uçuş yapıyordu. 50'ye yakın vatandaşımızla bir araya toplanmıştık. Polislere sorduğumuzda bir darbe girişimi olabileceğini söylemişlerdi. Bir taraftan da sosyal medya ve haber sitelerinden neler olduğunu araştırıyorduk. Bu esnada TRT'de darbe bildirisinin okunduğunu gördük. Sonra sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olup olmadığını araştırmaya başladık. Cumhurbaşkanımız henüz halkı meydanlara davet etmemişti. Eğer darbe yapıldıysa devletin en büyük makamı Külliye hedeftedir diyerek orada bekledik." diye konuştu.

'Vurulduğumu geç farkettim'

"Gecenin ilerleyen saatlerinde bir helikopter bize havadan 30 metre kadar yaklaşarak ateş etmeye başladı." diyen Gazi Bostancı, "İlk saldırıda biraz uzağımıza ateş ettiler. Sonra dağılmadımızı görünce bu sefer daha yakına ateş ettiler. İkinci saldırıda bazı kardeşlerimiz yaralandı. Aslında ikinci saldırıda ben de yaralanmışım ama henüz fark etmemiştim. O esnada ayağından vurulup yere düşen bir gazimize yardım ediyordum. Kolumdan akan görünce vurulduğumu anladım. Üçüncü saldırıda ise direk üzerimize ateş açtılar ve en çok şehidi bu saldırıda verdik." ifadelerini kullandı.

'Bu sefer sağ teslim etmeyiz'

Vatan müdafaası için şehit olmaya hazır olduklarını vurgulayan Gazi Arif Bostancı, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da sayın Cumhurbaşkanımız bizi sadece meydanlara davet etti. Biz de davete icabet ederek elimizde bayraklarla sokağa indik ama bir kez daha böyle bir girişim olursa bilsinler ki bu haçlı köpeklerini sağ teslim etmeyiz. Bizler canımızı verip şehit olmaya zaten hazırız. Milletine silah doğrultanların içinde babamı görsem ilk önce onu vururum."