15 Temmuz gazileri ziyaret edildi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve beraberindeki protokol üyeleri 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında FETÖ/PDY’nin işgal girişiminde darbeci askerlere karşı direnirken yaralanan 15 Temmuz Gazileri Ömer Ünlü ve Mücahit Türkoğlu’nu protokol üyeleri evlerinde ziyaret etti.

15 Temmuz Gazilerini ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez’e eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, ilk olarak 15 Temmuz 2016 gecesindeki ihanet girişimi sırasında İstanbul Harbiye’deki TRT binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu bir parmağını kaybederek yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ömer Ünlü’yü evinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, 15 Temmuz Gazisi Ömer Ünlü’nün annesi ve 15 Temmuz Gazisi Mücahit Türkoğlu’na çiçek takdim etti.

Vali Aykut Pekmez, 15 Temmuz Gazisi Ömer Ünlü ve ailesiyle sohbet ederek, gösterdiği cesaret ve kahramanlık için bir kez daha teşekkür etti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Kartal Köprüsü üzerinde darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Polis Memuru Mücahit Türkoğlu’nu ziyaret etti.

15 Temmuz Gazisi Mücahit Türkoğlu, 15 Temmuz gecesi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda gece vardiyasında görevli iken o karanlık gecede İstanbul’da yaşanılanları anlattı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, 15 Temmuz Gazileri Mücahit Türkoğlu ve Ömer Ünlü’ye gösterdiği cesaret ve kahramanlık için teşekkür etti.

Vali Aykut Pekmez burada yaptığı açıklamad, “Gazilerimizin şahsında tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Devlet olarak her daim gazilerimizin yanında olacağız. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, demokrasisine sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. O gün hainlerin hesap edemediği şey bu milletin azim ve kararlılıkla korkusuzca sokağa inmesiydi. 15 Temmuz Milletimizin birliği ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyerek o gece sokağa çıkan 7’den 70’e tüm milletimizden Allah razı olsun. Bu vesile ile o gece sokağa çıkarak hainlerin kurşunlarıyla şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.