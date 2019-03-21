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15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut’tan Yeni Zelanda tepkisi

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:22
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut’tan Yeni Zelanda tepkisi

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi. Bulut, “Bir Hristiyan katlediyor, katil diyorlar buna terörist demiyor Avrupalılar. Bunu anlıyoruz ama maalesef ki bizim içimizde Atatürk’ün kurduğu partiyi temsil eden ana muhalefet lideri de ’Müslümanlar kendilerine çeki düzen versinler’ diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.


15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Bulut, Müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirtirken, dünya ülkelerini saldırılara karşı birlikte hareket etmeye davet etti. Bulut, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediklerini belirtirken gelecek nesiller için güçlü bir Türkiye bırakmanın önemine dikkat çekti.


“Cumhur ittifakının yanında duruyoruz”


31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini belirten 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “15 Temmuzda bir ruh oluştu, biz o ruhun kaybolmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizde bir daha Maduro’nun yaşadığı gibi durumlar, 15 Temmuzlar olmasın. Bir daha hendekler çukurlar olmasın diye Cumhur ittifakının yanında duruyoruz. Ben bu necip milletimizin basiretine de, ferasetine de inanıyorum. İnşallah 1 Nisan sabahında da büyük bir zaferle yine Cumhur ittifakı, aklı selim milletimizle birlikte çıkacaktır diyorum” dedi.


“Terörist demiyor Avrupalılar”


Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını ifade eden Bulut, “Yeni Zelanda’da 50 tane şehidimiz var, bu 50 şehidimizi bir Hristiyan katlediyor. Katil diyorlar buna terörist demiyor Avrupalılar bunu anlıyoruz ama maalesef ki bizim içimizde Atatürk’ün kurduğu partiyi temsil eden ana muhalefet lideri de Müslümanlar kendilerine çeki düzen versinler diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.


“Bunların emellerine bizim hizmet etmememiz lazım”


Teröristin silahının üzerindeki notlar ve YouTube sayfasından yayınladığı manifestoda yer alan ifadeleri eleştiren ve birlik çağrısı yapan Bulut, “Burada bize ışık tutan manalar var bunları iyi okumalıyız. Manifestoda ne yazıyor “İstanbul’u Kostantiniyye’ye çevireceğiz, Ayasofya’yı kilise yapacağız” diyorlar. Bunların emellerine bizim hizmet etmememiz lazım. Tayyip Erdoğan’a da ölüm yazıyor. Yeni Zelanda’daki teröristin Türkiye’ye geldiği de saptandı. Ağırlandıkları yerler de belli” ifadelerini kullandı.


“Öyleyse bekamız için Cumhur ittifakının arkasında durmalıyız diyorum”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart’ın bir beka seçimi olarak gördüğünü söyleyen Bulut, “Ben de katılıyorum. Çünkü ülkemizde istiyorlar ki eski Türkiye olsun ayaklarımızın üzerine basmayalım, Avrupalıların verdikleriyle yetinelim, üretmeyelim hep tüketici olalım. Öyleyse bekamız, evlatlarımız için gelecek nesiller için Cumhur ittifakının arkasında durmalıyız diyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:22
  1. doğa

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