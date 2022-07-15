15 Temmuz Gazileri: Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimini sokaklara çıkarak püskürtenler, arkalarında kahramanlık hikâyeleri bıraktı. O karanlık geceyi Akit’e anlatan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Arık, “Vatanımızı böldürmemek için tek silahımız vardı o da elimize aldığımız Türk bayrağımızdı. Yaklaşık olarak on bin kişi vardı yürüyerek Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne geldik. Aklımızdaki şuydu; ‘ölmek var dönmek yok’ Gittiğimiz yerlerde durum vahim haldeydi. Tanklar vatandaşlarımızı ve arabaları ezmiş. Genelkurmay Başkanlığı’na geldiğimizde helikopterler, uçakların sürekli olarak taciz atışlarından dolayı yaralanan vatandaşlarımız vardı. Arkadaşımızı kurtaralım derken yanımdaki arkadaşlarla birlikte helikopterin ateşine maruz kaldık ve yaralandık. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Allah, o geceyi bir daha yaşatmasın. Allah, başımızdaki lideri de eksik etmesin” şeklinde konuştu.

“Allah kimseye yaşatmasın”

Hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nda vurularak gazi olan Kazım Çakır da, 15 Temmuz’un yıldönümünde, o gün neler yaşadıklarını; “15 Temmuz gecesi evimizdeydik. Bir kalkışma olduğunu haberlerde duyar duymaz hemen yola çıkarak, Ulus’tan yürüyüşümüze başladık. Kızılay’dan geçerek Genelkurmay Başkanlığı’na ulaştık. Dışarı çıkma amacımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde vatandaşların bulunmasını istedik. Ama her yere ateş ediyorlardı. Genelkurmay Başkanlığı’nın önü, arkası, bahçesi ve her tarafı bir savaş alanıydı. Bundan sonra başta ülkemiz olmak üzere hiçbir ülkede böyle şeylerin yaşanmasını istemeyiz. Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah ezanlarımız susmasın. Bayraklarımız inmesin” ifadelerini kullandı.