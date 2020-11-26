15 Temmuz gazileri Akit'e konuştu

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü Davası'nda sözde sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlara 79'ar kez ağırlaştırlmış müebbet hapis cezası verildi. FETÖ'cü teröristler bundan önceki bütün duruşmalarda olduğu gibi yine mahkeme heyetini tehdit ederek 'Hesaplaşacağız, esas gülen son gülen olacak' alçaklıklarına devam etti.

İlk gününden beri davayı takip eden 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı, 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yeğin, bugünkü mahkemede yaşananları yeniakit.com.tr'ye anlattı. Başkan Yeğin, "Akıncı Üssü Davası'nın mahkemeleri üç yıldır devam ediyordu ve biz 3 yıldır bu mahkemeleri takip ettik. FETÖ'cü hainlerin ilk günden beri devletimize tehditler savurduğuna, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdığına şahit olduk. Bugün de bu alçak tehditlerine devam ettiler fakat gelinen noktada hepsi mevcut kanunlarımızın el verdiği ölçüde hakettikleri cezayı aldılar. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Devletimiz dimdik ayakta." dedi.

Ufuk Yeğin sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün de gördük ki devletimiz kuru tehditlere asla pabuç bırakmayacaktır. Allah korusun bir daha böyle bir darbe girişimi olursa hem biz 15 Temmuz gazileri olarak Şehitliğe hazırız hem de devletimiz gücü ve göstereceği reaksiyonla hainlerin başını ezmeye hazır."