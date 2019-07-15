0553 313 94 23

15 Temmuz eserleri ödüllendirildi

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) işbirliği ile düzenlenen 15 Temmuz Ruhu 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:27
15 Temmuz eserleri ödüllendirildi

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) işbirliği ile düzenlenen 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması’nın ödül töreni Dokumapark Modern Sanatlar Galesi’nde gerçekleştirildi. Ödül Töreni ve Sergi açılışına Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, meclis üyeleri ve yarışmacılar katıldı. Ödül Töreni öncesinde 15 Temmuz’da şehit düşen kahramanlar adına Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugün çok önemli bir gün. FETÖ hain darbe girişiminin 3’ncü yılı. 15 Temmuz’un ölümsüz şehitlerini, kahramanlarımızı kendilerine çok şeyler borçlu olduğumuz o yüce gönüllü insanlarımızı huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Makamları ali olsun. Kıymetli gazilerimize de şükranlarımız sunuyorum” diyerek başladı.



Bu millet her zaman darbelerin karşısında oldu


“15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi bu topraklarda bir kez daha gösterdi ki; bu ülkenin asil evlatları her zaman demokrasiden yana olmuştur.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu millet kimden gelirse gelsin, sebebi ne olursa olsun her zaman darbelerin karşısında olmuştur. Türk milleti demokratik siyaseti sivil siyaseti savunmuştur. Türk milleti bu topraklarda demokrasinin evrensel değerlerini kurmaya cumhuriyetin temel değerlerini kazanımlarını muhafaza etmeye ve bundan sonra geleceğe çok farklı bir şekilde yürümek için sevgisini kardeşliğini artırmak için birbirine kuvvetle, kudretle sarılmaya kararlıdır. Biz bütün bunları 15 Temmuz’da, o karanlık akşamda bir kez daha görmenin mutluluğunu içerisindeyiz. Biz 15 Temmuz’da gördük ki, bu topraklar sahipsiz değil. Vatanımız sahipsiz değil. Yeri geldiğinde vatanımızın müdafaası için bütün hemşehrilerimiz tankın karşısına çıkıyor, savaş uçaklarına çelik zırhlı makinelere kafa tutuyor. İşte ! 15 Temmuz destanı o büyük kahramanlık ruhu destanı ile idrak edildiğinde anlamlı hale geliyor. “ dedi.



15 Temmuz sanat yarışması 3 yaşında


Kepez Belediyesi olarak milli hafızaya farklı bir katkı sunmak istediklerini belirten Tütüncü, “ 15 Temmuz’un o yüce kahramanlık ruhunu sanatın dili ile tarihin kayıtları arasına bir not düşelim istedik. Bunu hedefledik. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz 15 Temmuz sanat yarışmamız 3 yaşında. Türkiye’nin farklı yerlerinden 3 yıldır binlerce sanatçı 15 Temmuz’un o büyük kahramanlık ruhunu düşünüyor, zihninde tahayyül ediyor. Bunu nasıl sanat eserlerimizin arasında kalıcı bir esere dönüştüre bilirimin arayışı içinde oluyor. Bu gayretin eseri olan eşsiz koleksiyon özel bir sergi halinde Dokumapark Modern Sanatlar Galerimiz de sergileniyor. Bu yarışmamızı önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılık ve azimle yapmaya, inanıyorum ki önümüzdeki yıllardauluslararası alana taşımaya ve yüreğinde Türkiye sevdası olan sanatçılarında katılımlarıyla harika, eşsiz bir koleksiyonu Kepez’de, Antalya’da şehrimize ülkemize milletimize armağan edeceğiz. Bu mutluluğu hep birlikte el ele gönül gönüle büyüteceğiz.


Bu yarışmayı Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın işbirliği ile düzenlediklerini de hatırlatan Başkan Tütüncü, emeği geçenlere de teşekkür etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması’nda dereceye girenlerine ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması’nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.



Yarışmada dereceye girenler


Bu yıl 3’ncüsü düzenlenen yarışmaya yurt genelinden 6 heykel ve 175 resim olmak üzere 181 eser katıldı. İl dışından 169 ve Antalya’dan 12 eserin katıldığı yarışmada;29 eser ödül almaya ve 40 eserde sergilenmeye layık görüldü.


Lise Kategorisi –Resim Ödülleri; Birincilik ödülü Kağan Efe Bıçak, ikincilik İrem Tufan, üçüncülük Betül Güneş’e verildi. Lise Kategorisi-Resim Mansiyon Ödülleri; Dilanur Aycibin, Sude Nazlı Civelek, Selin Kaya, Hicran Sayın, Gamze Nur Eyri’ye verildi.


Ortaokul kategorisi –Resim Ödülleri; Birincilik ödülü Dila Usta, ikincilik Ali Paşa Öztürk, üçüncülük Ayşegül Filoğlu’na verildi. Ortaokul kategorisi-Resim Mansiyon Ödülleri; Muaz Çetin, Nisanur Özcan, Esma Sezer, Ecrin Adanır, Durkadın Mine Özdemir’e verildi..


Jüri Teşvik Ödülleri; Ada Arda, Yağmur Gülen, Hasan Ali Ergül, Serra Kuru, Nisa Yılmaz, Muhammed Sayid Altuntaş’ın olurken Üniversite Kategorisi-Resim-Heykel Ödüllerindeikincilik Kemal Kahveci, üçüncülük Salih Ağaroğlu’na verildi. Mansiyon Ödülüne iseTuğran Ateşli layık görüldü. Profesyonel Kategorisi Resim-Heykel Ödülleri; İkincilik Melike Küçüksu, üçüncülük Uğur Avcı’nın oldu. Mansiyon ödüllerinin sahibi iseFikriye Emekli ve Emre Atlan oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:27
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma midibüsü çarpıştı: 1 yaralı
    1. Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma..
    2. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
    3. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni..
    4. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    5. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    6. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
    7. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
    8. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
    9. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
    10. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
    11. Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan..
    12. UEFA’dan Yılmaz’a görev
    13. Keçiörengücü arma değiştirdi
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    15. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
    16. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    17. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
    18. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
    19. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
    20. Sivasspor'un Bolu kampı
    21. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
    22. Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda
    23. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    24. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    25. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    27. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    28. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    29. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    30. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”