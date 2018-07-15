15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 2. Bölüm!

Taha Emre Özdemir / Yeniakit.com.tr 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden birisi de Mehmet Ali Kılıç'tı. 22 yaşındaydı. Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisiydi.

ŞEHİTLİĞİ HEP ARZULAMIŞTI

Mehmet Ali Kılıç genç yaşında şehitliği arzulayarak Astsubaylık sınavına girmişti. Sınava girdiği sene kazanamadı ancak birdahakine yeniden girmek niyeti ile kendisini rahatlatıyor ve annesinden dua istiyordu. Göklerden gelen karar ona hiç ummadığı bir anda çok arzuladığı şehadeti yaşatacaktı.

15 Temmuz gecesi dönemin Cumhurbaşkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Elinde tuttuğu bayrağı ve yüreğindeki Vatan sevgisinden başka da silahı yoktu. Ailesinin ısrarına rağmen eve dönmedi. Babası Abdullah Kılıç'a son telefon görüşmesinde ''Bugün eve dönersem, yarın hangi yüzle sokağa çıkarım'' demişti. Hainlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit oldu.

ANNE KILIÇ: TEK DAYANAĞIM ONUN ŞEHİT OLMASI

Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülsirin Kılıç evladının özlemi ile hayatına devam ediyor. Ayakta kalıp güçlü olmasının tek dayanağı ise Mehmet Ali'nin şehitlik makamına ulaşması.

Acılı anne aslında oğlunun her evden çıkışında ona dua ederdi. O gün de Vatan'a, Millet'e ve hatta Ümmet'e dua etti ancak bir tek evladı Mehmet Ali'nin adı aklına gelmedi.

Kılıç ailesi Mehmet Ali'nin odasını hiç bozamadı. Onun eşyaları sanki akşama eve dönemecekmiş gibi yerli yerinde duruyor.

22 yaşında çok arzuladığı Şehitlik makamına ulaşan Mehmet Ali Kılıç'ın ismi şimdi Sarıyer'de bir İmam Hatip Lisesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılıyor.