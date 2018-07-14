15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 1. Bölüm!

Taha Emre Özdemir / Yeniakit.com.tr - Tarih 15 Temmuz 2016'ydı. Sıradan sıcak bir yaz gününün akşamında yaşananlar FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu iyiden iyiye gözler önüne seriyordu. Halkın direnişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Biz ölümüne, ölümüne'' diyerek dik durması sonucunda bu alçak girişim engellendi.15 Temmuz'da yazılan destanın üzerinden 2 sene geçti.

Türkiye dünyada benzeri görülmemiş bu 48 saatlik direnişte 248 şehit verdi. 80 milyon, işçisinden memuruna doktorundan esnafına omuz omuza direndi .

15 TEMMUZ ŞEHİDİ FAHRETTİN YAVUZ

Şehit Fahrettin Yavuz ağabeyi Fuat Yavuz ile birlikte camcılık yaparak geçimini sağlıyordu. 34 yaşında, evli biri 10 diğeri 5 yaşında iki evlat sahibiydi. Darbe girişimi haberini alınca tereddüt etmeden dışarı çıktı. Eşi ona gitme dediğinde; ''Bu bir vatan meselesi''diyerek yanıt verdi.

Fuat Yavuz, Fahrettin Yavuz'un en büyük ağabeyi . Dört kardeşi ile birlikte darbe girişimini duyunca meydanlara çıktılar. Niyetlerinde köprüye gitmek vardı ancak TRT Harbiye Binası'nın FETÖ'cü teröristler tarafından işgal edildiğini duyunca oraya yöneldiler.

Darbeci askerler üzerlerine acımadan kurşun yağdırıyordu. Kardeşleri ile omuz omuza başladıkları direnişte yaşanan kargaşa sebebi ile birbirlerini kaybettiler. Fuat Yavuz'un telefonu çaldı. Acı haberi o telefon görüşmesinde öğrendi. Arayan diğer kardeşi, Fahrettin'in vurulduğunu söyledi.

Fuat Yavuz hastaneye gittiğinde kardeşi Fahrettin'in şehit olduğunu öğrendi. Ailenin en büyüğü olarak bu zor görev ona düşüyordu. Sıra ile tüm aile biraylerine Fahrettin'in şehadetini haber verdi.

Fuat Yavuz yaşadığı kardeş acısına rağmen şükrediyor, Fahrettin'in şehadeti ile gurur duyuyor.

KUTLU DİRENİŞTE 2196 VATANDAŞIMIZ GAZİ OLDU

Şüphesiz ki şehitlik makamı gibi değerli bir ünvandı bu da. Vatanı müdaafa etmek için çıktılar sokağa. 2196 vatandaşımız hainlerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanarak ''Gazi'' oldular.

KAHRAMAN GAZİLERİMİZDEN BİRİSİ KEMAL PINAR

O gazilerimizden birisi Kemal Pınar'dı. 57 yaşındaki Pınar muhasebecilik mesleği ile hayatını kazanıyor. Evli ve 3 kız çocuğu babası.

15 Temmuz akşamı işten çıkmış yorgun bir şekilde eve gelmişti. İstirahat ediyordu. O akşam haberleri de izlemedi. Hainlerin darbe girişimini ona bir komşusu haber verdi.

DARBE GİRİŞİMİNİ DUYAR DUYMAZ YOLA KOYULDU

Pınar, uyuyan eşine dışarı çıkacağını söyledi ve Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek niyeti ile evden ayrıldı. Dışarıda bulunan komşuları ile birlikte Çengelköy Karakolu'nda polislerin zor durumda olduğunu öğrenerek oraya yöneldiler. Asker üniformalı teröristler onları hedef almışlardı. Üzerlerine kurşun yağıyordu. Darbeci hainlerden birisinin sıktığı kurşun Gazi Kemal Pınar'ın sol koluna isabet etti.

57 yaşındaki Kemal Pınar şimdi sol elini kullanamıyor ama sağlığına da hala şükrediyor. Vatan müdafaası söz konusu olduğunda yine aynı inanç ve imanla meydanlarda olacağını söylüyor.