15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik: 17-25 Aralık darbe girişimleri milli ne varsa kastetmiştir

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "25 Aralık darbe girişimi" davasının karar duruşmasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık darbe girişimlerinin, Türkiye'nin milli olan değerlerine yapılan bir saldırı olduğunu ve girişimin milli-manevi değerlere kastettiğini söyledi.

"25 Aralık darbe girişimi" davasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Yakub Saygılı'nın aralarında bulunduğu 71 sanığın yargılandığını anlatan Şebik, "Davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı bakan, milletvekillerinin aralarında olduğu 35 kişi mağdur ve müşteki durumundadır. Şunu çok iyi biliyoruz; 17-25 Aralık darbe girişimleri milli olan ne varsa ona kastetmiştir. Hükümete, milli iradeye, milli bankamıza, dış politikamıza, milli çıkarlarımıza, milli istihbaratımıza ve ülkemizin bekasına kastetmiştir." diye konuştu.

Tarık Şebik, 15 Temmuz'da FETÖ'nun eli kanlı bir terör örgütü olduğunun yakından görüldüğünü dile getirerek, "17-25 Aralık'ta da FETÖ'nün kumpasçı, alçak ve vatan haini bir terör örgütü olduğu müşahede edildi." ifadesini kullandı.

'Bize düşen hainlere fırsat vermemektir'

17-25 Aralık'ı, "bir casusluk örgütü şeklinde teşkilatlanıp faaliyet gösterirken hep perdenin arkasında saklanan, Müslüman Türk milletinin hassasiyetleri üzerine oynayan haşhaşi topluluğun, ani bir manevrayla takiyeyi bir kenara bırakıp müthiş bir öz güvenle meşru iktidarın karşısına dikilmesi girişimleri" şeklinde tanımlayan Şebik, şunları kaydetti:

"Bugün burada yargılanan sanıkların, kamu görevlisi olmalarından kaynaklanan yetkilerini örgütün illegal amaçları doğrultusunda hükümeti düşürmek için kullanarak, bir yargı darbe girişimi, tabiri caizse 'cübbeli bir darbe' girişimi içinde olduğu açıktır. Örgüt elebaşı, devletin içine yerleştirdiği üyelerine o kadar güvenmiştir ki, artık hükümeti alaşağı edebileceğine ve yoluna devam edebileceğine inanmıştır. Ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi sert bir kayaya çarparak baş aşağı uçuruma yuvarlanmaya mahkum olmuştur. Bu süreç, her şerde bir hayır olduğunu göstermiş, FETÖ'nün maskesini düşürüp gerçek yüzünün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bize düşen, demokrasimize sahip çıkmak, hainlere fırsat vermemektir. Bütün bu yaşananlardan sonra tekrar ve daha yüksek sesle şunu söylüyoruz ki, FETÖ'cü hainler, eli kanlı katillerdir."