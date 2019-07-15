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15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtına ziyaretçi akını

15 Temmuz hain darbe girişimini ve millet iradesinin göğsünü siper ederek tanklara, silahlara karşı kazandığı demokrasi zaferinin anısına Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:29
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtına ziyaretçi akını

15 Temmuz hain darbe girişimini ve millet iradesinin göğsünü siper ederek tanklara, silahlara karşı kazandığı demokrasi zaferinin anısına Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.


Sındırgı Belediyesi tarafından kara kuvvetlerinden hibe olarak alınan tank ve altına konulan otomobil ile 15 Temmuz darbe gecesinin acımasızlığını gözler önüne seren anıt, Kuva-yi Milliye kahramanlarının yer aldığı rölyef çalışması ve 3 bin metrekarelik alana kurulan sosyal yaşam alanı ile Türkiye’de tek olan anıt park her detayı ile dikkat çekiyor.


3 bin metrekarelik alana inşa edilen anıt parkta tank altında otomobil bulunurken, çevresinde bulunan 16 Türk bayrağı ve ışık ise Türk devletlerini temsil ediyor. Kurtuluş savaşı kahramanlarından Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe’nin yer aldığı rölyef çalışması ise Kuva-yi Milliye’nin doğduğu Sındırgı ilçesinde farklı bir anlam taşıyor. Çocuk oyun gruplarının da yer aldığı Sosyal Yaşam Alanı kısmında ise 15 Temmuz gecesi yaşamını yitiren 250 şehit için çiçek koridoru ve bayrak tepesi yer alırken, duvarlarında da 15 Temmuz gecesi yaşananları özetleyen ve Sındırgı’da ki demokrasi nöbetlerinden kesitler yer alıyor.


“Türkiye’de Tek“


Gerçek tank kullanılması ve açık havada sergilenmesi hasebiyle Türkiye’de ilk ve tek olan anıt ilçeye gelenlerin de ilgisini çekiyor. Televizyon ve gazete haberlerinde gören ilçe dışında yaşayan vatandaşlar ise hem anıtı görmek hem de fotoğraf çektirmek için 15 Temmuz haftasında Sındırgı ilçesine geliyor.Bursa’dan tanklı anıtı görmek için Sındırgı’ya gelen Aysun Ünal “ Bizler o geceyi belki tam yaşamadık. Televizyonlarda tankların ezdiği araçları, insanları gördük. Bu anıtı da merak ettik ve geldik. Gerçekten o gecenin acımasızlığını gözler önüne seriyor. 15 Temmuz demokrasiye ve millet iradesine vurulan bir darbe. Çok şükür ki o gece ki şehitlerimiz, göğsünü siper eden insanlarımız sayesinde, Türk milletinin birlik beraberliği sayesinde ezanımız okunuyor, bayrağımız hala dalgalanıyor. Şehitlerimizi rahmet anıyorum. Bu anıtın yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun.Gelecek nesillere aktarılması adına güzel bir çalışma” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:29
  1. fotoğraf
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