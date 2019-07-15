15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Şehitler Anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi. Şehitler için dua eden Nevşehir protokolü, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nevşehir Şehitler Parkı’ndaki 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi. Burada İstiklal Marşımızın okunarak saygı duruşunda bulunulması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı A.Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, daire müdürleri, şehit aileleri ve gazilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı buradaki törenin ardından Kaldırım ve Taşlıbel mezarlıklarında bulunan şehit mezarları ziyaret edildi.

Burada da mezarlara çiçekler bırakılarak Kur’an-ı kerim okunarak dualar edildi.