15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

15 Temmuz 2016 gecesi milletçe yaşadığımız hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarımızı anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında,

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve il protokolünden oluşan heyet, 15 Temmuz Şehitleri’nin kabirlerini ziyaret etti. Şanlıurfa Bediüzzaman Aile Mezarlığı’ndaki kabirleri ziyaret ederek dualar eden ve kabirlere çiçek bırakan Vali Erin, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için Dergah Camii’nde öğlen namazına müteakiben okutulan mevlid-i şerife iştirak etti. Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ile gazilerin ailelerini de ziyaret eden Vali Erin, Şehit Ümit Yolcu, Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Şehit Halil İbrahim Yıldırım ve Şehit Mustafa Direkli’nin ailelerine konuk oldu. Şehitlerin aileleri ile bir araya gelen Vali Erin, 15 Temmuz 2016 günü ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı ve tüm kutsal değerlerimizin muhafazası için canlarını seve seve feda eden şehitleri unutmayacaklarını ve onların emaneti olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretlerine, 15 Temmuz Gazisi Mehmet Devran ve vatani görevini yapmak üzere askerde bulunan Ramazan Nerede’nin ailelerini ziyaret ederek devam eden Vali Erin, akşam Haleplibahçe’deki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenecek etkinlik programına tüm Şanlıurfalıları davet etti.

Akşam ve yatsı namazlarının müze önündeki alanda toplu olarak kılınacak programın gece kapanışı, tüm camilerde okunacak sela ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının alanda canlı verilmesinin ardından sona erecek.