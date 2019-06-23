15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gunu Anma Etkinlikleri konulu Genelgesi kapsamında yapılması planlanan etkinlikler değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

FETÖ Silahlı Terör Örgütünün 2016 yılı Temmuz’unda gerçekleştirdiği hain darbe girişimine karşı o gece yurdun dört bir tarafında verilen mücadele, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklerde hatırlanacak, şehitlerimiz, gazilerimiz saygı ve rahmetle yad edilecek.

Darbe girişimin engellenmesinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt’ta da bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 15 Temmuz’u da içerisine alan hafta boyunca devam edecek. Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerini belirlemek üzere Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda hafta boyunca düzenlenecek faaliyetler değerlendirildi. Programa göre Vali Pehlivan ile protokol mensupları tarafından şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek. Anma yürüyüşü ve nöbet programı düzenlenecek. Fotoğraf sergisi hazırlanacak. Toplumun tüm kesimlerinin etkinliklerde yer almasını sağlamak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişime geçilip fikir ve projelerinden yararlanılacak. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek konferansla da vatandaşlara FETÖ ve din istismarı anlatılacak.

15 Temmuz’u anma programları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir genelge yayınladığını hatırlatan Vali Pehlivan,ülkemizin bütün illerinde olduğu gibi Bayburt İlimizde de anma programlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Devlet ve millet olarak 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalındığını belirten Vali Pehlivan, darbe girişimine karşı mücadele ederken 251 vatandaşımızın Şehit, 2 bin 194 vatandaşımızın Gazi olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Bu toplantımız vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimize ve onların şahsında bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağlık ve afiyet diliyorum. Duamız, dileğimiz inşallah böyle bir olayın bir daha ülkemizde yaşanmamasıdır. Bununla birlikte “Su uyur, düşman uyumaz” gerçeğinden hareketle, bütün çabamız, gayretimiz gerek devlet gerekse millet olarak bu ve benzeri şeyler yaşanmaması için üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir. Ülkemizin, birliği, dirliği, beraberliği, bekası ve geleceği konusunda devlet ve millet olarak hem 15 Temmuz’da hem de şanlı tarihimiz boyunca nasıl mücadeleler verdiğimizi, neler yaşandığını bugünler vesilesiyle bir kere daha idrak etmiş olacağız. Geleceğe güvenle bakabilmek adına 15 Temmuz’u unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bu anma günleri yaşananları gelecekte sorumluluk üstlenecek nesillere anlatmamıza da vesile olacaktır.” diye konuştu.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bayburt’ta düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ana hatlarıyla belirginleştiğini dile getiren Vali Pehlivan, “Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber, sivil toplum teşkilatları, meslek odaları, esnaflarımız, vatandaşlarımız, yani toplumumuzun bütün kesimleriyle birlikte, etkinliklere kendi faaliyetlerini dâhil etmek isteyenlere de bu imkânı sunarak bu haftayı icra edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Etkinliklere katkı ve katılım sağlayacak kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

Vatandaşları etkinliklere katılarak bir arada olmaya davet eden Vali Pehlivan katılımcılara teşekkür etti.

Ordu, emniyet ve yargı başta olmak üzere kritik öneme sahip birçok kurum içerisinde yuvalanan FETÖ mensupları 15 Temmuz 2016’da kalkıştıkları darbe girişimi ile yurdun birçok noktasında kanlı eylemler gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin savaş uçakları ile bombalandığı gecede darbeye karşı sokağa dökülen milyonlarca sivile helikopter, tank ve makineli tüfeklerle ateş açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yolları ve meydanları dolduran vatandaşlarımız İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sokağa çıkan tankların önüne yatarak darbe girişimine engel olmaya çalıştı. Türkiye’nin bütün İllerinde Valiliklerin koordinasyonunda adeta etten duvarlar örülerek darbe girişimine vatandaşlarca karşı konuldu. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in Özel Kuvvetler Karargâhını ele geçirmek isteyenleri engellemesiyle seyri değişen olaylarda 251 vatandaşımız şehit oldu. 2194 vatandaşımız yaralandı. Neticede hainler yıkıcı emellerini gerçekleştiremedi, milletimiz feraseti ve cesaretiyle darbe girişimimi geri püskürttü, galip geldi. Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaşanan dehşetin hafızalarda tazeliğini koruduğu 15 Temmuz, Meclis Genel Kurulu’nda, 2016’da kabul edilen yasa ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ile yurt genelinde şehitlerimiz, gazilerimiz yad edilip, o gün yaşananlar yeniden hatırlanıyor.