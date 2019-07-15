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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına video klip

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursiyerleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’ne dikkat çekmek amacıyla video klip hazırladılar.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına video klip

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursiyerleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’ne dikkat çekmek amacıyla video klip hazırladılar.


İşaret dili öğretmeni Ece Demiray’ın koordinasyonunda 9 kursiyerin katıldığı çekimlerde hem Bozüyük’ün tarihi dokusu gözler önüne serildi hem de şehitlerimiz anısına ortaya değerli bir klip çıktı. Video klip çalışmasının mimarı işaret dili öğretmeni Ece Demiray yaptığı açıklamada “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile alakalı Halk Eğitim Merkezi’nde bir program yapılma durumu vardı. Biz de kursiyerlerim ile birlikte ne yapabiliriz diye düşünürken hem Bozüyük’ün tarihi dokusunu ortaya koyalım hem de şehitlerimiz anısına anlamlı ve kıymetli bir çalışma yapmak istedik. Ortaya da böyle güzel bir çalışma çıktı. 9 öğrencimin katıldığı klip 4 gün sürdü. Ben bu bağlamda bu kıymetli çalışmaya emek harcayan kursiyerlerime, bizlere her zaman destek olan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Levent Susam beye çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Mevlam ülkemizin birlik ve beraberliğini daim etsin. Bizlere bir daha böyle sıkıntılı günler yaşatmasın” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
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