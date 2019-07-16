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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Yol, Yolcu ve Yolculuk" temalı etkinlik düzenlendi- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Milletimiz engin feraseti ve dik duruşuyla hainlerin 40 yıllık ihanet planını bir gecede bertaraf etti, tarumar etti. Bugün özgürsek ve geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyebiliyorsak bunu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" - "Evlatlarımıza güçlü bir ülke bırakmak için, bizden yardım bekleyen tüm mazlum halklar için çok daha güçlü bir Türkiye tesis etmek için canla başla çalışacağız. Biz bu güce, bu iradeye sahip bir milletiz. Tarih buna şahittir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek gerçekleştireceğiz"

16 Temmuz 2019 Salı 14:12
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz engin feraseti ve dik duruşuyla hainlerin 40 yıllık ihanet planını bir gecede bertaraf etti, tarumar etti. Bugün özgürsek ve geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyebiliyorsak bunu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Yol, Yolcu ve Yolculuk" temalı sergiyi gezdi, Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç şiir okudu.

Daha sonra Bakan Kurum, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her noktasında 15 Temmuz'un idrak edildiğini, şehitlerin ve gazilerin anıldığını, milletimiz yine her zamanki gibi bir ve beraber olduğunu vurguladı.

Programın şehit ve gaziler için, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için düzenlendiğini aktaran Kurum, "Yol, Yolcu ve Yolculuk" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğini hazırlayanlara teşekkür etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Kurum, gazilere ve gazi ailelerine şükranlarını sundu.

Kurum, 15 Temmuz gecesi milletin ihaneti, husumeti ve düşmanlığı gördüğünü belirterek, "Yine aynı gece bir milletin cesaretini, ferasetini ve eşsiz kahramanlığını gördük. Tarihimize baktığımızda devletimize ve milletimize karşı birçok gayrimeşru müdahalenin ve darbelerin olduğunu görürüz. Fakat ilk defa bu denli sistematik, adeta ilmek ilmek işlenmiş bir ihanet senaryosu ve şebekesiyle karşılaşmış olduk. Her ne kadar havadan ve karadan organize bir şekilde milletimize bombalar yağdırmış olsalar da zelil oldular, rezil oldular ve kendi sonlarını hazırladılar." dedi.

- "Milletimiz kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli cevabı verdi"

15 Temmuz gecesi milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını alarak meydanlara akın ettiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Minarelerden yükselen selalarla birlikte; genci yaşlısı, kadını erkeği ve çocuklarıyla elinde bayrağı göğsünde imanıyla 81 milyon bir oldu, tarihimizde olduğu gibi kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli cevabı verdi. O gece herkes tek yürek oldu. Ülkemizin bütün meydanları iradesine sahip çıktı, bir an bile tereddüt etmeden darbecilerle mücadele etti ve hain darbeyi bastırdı. Bütün dünya şunu tekrar gördü. Bizim milletimiz öyle bir millettir ki şehit edilebilir, gazi olabilir, fakat esaret altına alınamaz.Rabbimize hamdolsun hiçbir zorbalık kahraman milletimizi durduramadı, durduramayacak. Emanet namustur diyerek canı pahasına emanetine sahip çıkan Ömer Halisdemir'i, memleket sevdasına kurşun üzerine yürüyen baba oğul Olçok'ları şehit verdik. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

Kurum, milletin kendisine yapılan ihanete yol vermeyeceğini, devleti bölmek isteyenlere müsaade etmeyeceğini, Türkiye'ye diz çöktürülemeyeceğini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğini vurgulayarak, "Milletimiz engin feraseti ve dik duruşuyla hainlerin 40 yıllık ihanet planını bir gecede bertaraf etti, tarumar etti.Bugün özgürsek ve geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyebiliyorsak bunu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Evlatlarımıza güçlü bir ülke bırakmak için, bizden yardım bekleyen tüm mazlum halklar için çok daha güçlü bir Türkiye tesis etmek için canla başla çalışacağız. Biz bu güce, bu iradeye sahip bir milletiz. Tarih buna şahittir.

2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu, geçmişten bugüne dini için, ezan için, bayrak için, millet ve devlet için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize vefa borcumuzdur. Ahmet Oruç'a, Mehmet Oruç'a, Ömer Halisdemir'e, Demet Sezen'e, Mustafa Cambaz'a, Erol Olçok ve Abdullah Olçok'a, Mahir Ayabak'a ve 15 Temmuz gecesi şehit düşen 251 canımıza vefa borcumuzdur."

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından sanatçı Yücel Arzen konser verdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:12
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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