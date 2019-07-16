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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

16 Temmuz 2019 Salı 05:21
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında DCA tarafından mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, vatan uğruna canlarını veren tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Mevlit programına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 05:21
  1. 15 Temmuz Şehitlerini AnmaDemokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. ABD
  3. Amerika Diyanet Merkezi (DCA)

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